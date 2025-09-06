美網4強淘汰出局 喬科維奇矢言續拚大滿貫

（法新社紐約5日電） 塞爾維亞名將喬科維奇今天在美國網球公開賽男單4強賽敗給西班牙對手艾卡拉茲，無緣個人第25座大滿貫賽冠軍，不過他表示明年會繼續力拚大滿貫賽金盃。

喬科維奇（Novak Djokovic）說：「我不會放棄大滿貫賽，我會繼續拚戰。」

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天以6比4、7比6（7/4）、6比2擒伏喬科維奇，搶下美網男單決賽門票。他的致勝球數是對手的兩倍。

喬科維奇表示：「我第2盤後就沒力了。我覺得自己有足夠的體力和他對抗、跟上他的節奏，至少前兩盤是這樣，但之後我就撐不住了，他還是能一路衝。」

他說：「我對自己的網球水準感到滿意，但說到底還是體能問題。」

艾卡拉茲接下來將於7日迎戰義大利好手辛納（Jannik Sinner）或加拿大的奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。尋求衛冕的辛納和大會第25種子奧格-阿里辛稍後將爭奪決賽門票。