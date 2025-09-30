美總領事晤陳方安生 港澳辦關注、議員圍攻 李家超：應尊重中國主權 勿做破壞性的事｜Yahoo

美總領事晤陳方安生劉慧卿遭港澳辦關注 李家超：應尊重中國主權勿做破壞性的事｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh）抵港履新至今已經 1 個月，伊珠麗除了落區之外，亦舉辦了兩場上任酒會，邀請嘉賓包括前政務司司長陳方安生和前民主黨主席劉慧卿，不過中聯辦控制的《大公報》和《文匯報》就連日發文抨擊伊珠麗透過酒會製造跟兩名「反中亂港分子」見面的機會，相關報道並且獲港澳辦轉發。行政長官李家超今早（30 日）出席行政會議前就表示，希望任何駐港領事都做建設性的事，不要做破壞性的事。

李家超今早被記者問及港府對上述情況有何回應。李家超指出，「領事有責任恪守有關國際風險和外交慣例，以符合外交官身份的方式履行職務，不得以任何藉口或形式干預中國內政和香港事務，應該是尊重中國主權和香港法治。我希望任何駐港領事都做建設性的事，不要做破壞性的事。」《Yahoo 新聞》已經就事件向美國駐港澳總領事館查詢，正待回覆。

官媒重提19 年黃之鋒羅冠聰會面

美國駐港澳總領事館上周二（23 日）於社交平台發文，伊珠麗表示多謝香港的熱情歡迎，「好開心能夠喺度見到熟悉嘅面孔同拓展新嘅人脈。希望嚟緊三年會同大家有更多有意義嘅交流同合作。期待未來喺度嘅每一個時刻」，帖文並且上載了一些酒會的照片。

酒會舉行後，《大公報》和《文匯報》就報道指，陳方安生和劉慧卿都是酒會的嘉賓。報道之後重提在 2019 年 8 月「反修例運動」期間，伊珠麗曾經在金鐘 JW 萬豪酒店跟時任香港眾志秘書長黃之鋒、常委羅冠聰等人會面，她當時任職美國駐香港及澳門總領事館政治部主管，又指兩方會面後暴亂愈演愈烈；如今伊珠麗邀請「反中亂港分子」出席活動，惹人質疑她是否想重操「亂港『舊業』」，破壞香港繁榮穩定。

港澳辦分別在 9 月 24 日和 9 月 27 日轉載大公文匯 3 篇報道和評論，包括有廿多名示威者曾經到美國駐港澳總領事館示威，「強烈譴責伊珠麗勾結反中亂港分子陳方安生」。轉載的文章又提到，香港如今已經制定實施了香港國安法及《維護國家安全條例》，築好堅不可摧的國安屏障，絕不可能再任由內外「反中亂港勢力」胡作非為，「那些還想充當外部勢力代理人的反中亂港棋子，更要好自為之。」

外交部要求「以符合外交官身份方式在港履職」

另外，外交部駐港特派員公署在 9 月 26 日公布，特派員崔建春在 23 日接受伊珠麗的到任拜會。「崔特派員敦促美方取消對港制裁，要求伊珠麗總領事以符合外交官身份的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政，為中美關係、港美關係發展和香港繁榮穩定發揮建設性作用」，至於伊珠麗則回應，「她將帶領美駐港總領館推動積極議程，推動美港交流合作。」港澳辦在 27 日轉載的其中一篇大公文匯評論就指，崔建春的信息「清晰而強烈」，「簡單而言就是：提警告、劃紅線。如果伊珠麗還有最基本的外交常識，她就應該聽得明、聽得進，以實際行動表現誠意，否則必將遭到嚴厲的反制。」

建制派表態：紅線已劃 警鐘已鳴

建制派議員亦紛紛就今次事件表態，其中立法會議員葛珮帆就指，伊珠麗邀請陳方安生和劉慧卿的行為並非偶然，「而是精心設計的政治信號，表明美方繼續支持反中亂港勢力」，並表明「紅線已劃 警鐘而鳴」，呼籲伊珠麗切勿做「亂港推手」。全國人大常委李慧琼就指，伊珠麗甫上任再度跟「亂港」人士聯繫，顯然難以令人相信此舉純屬一般外交活動，行徑既不符合外交官的職責，更容易被視為別有用心的政治操作。

劉慧卿上載特首政策組專家合照反擊

至於有份出席酒會的劉慧卿早前就在社交平台上載照片，指中西區區議員、特首政策組專家組成員陳建強都出席酒會，而且與她與伊珠麗一同合照，「為何只許建強放火，不准慧卿點燈？」