美聯儲局理事庫克入稟控特朗普非法解僱，周五聆訊。(AP)

美國聯儲局理事庫克(Lisa Cook)周四(28日)正式入稟華盛頓特區的聯邦地區法院，控告美國總統特朗普解除她的職務，屬於非法解僱，並要求頒布臨時禁制令，法院將於當地周五(29日)聆訊。

庫克在法庭文件中否認曾進行房貸欺詐，並指出即使指控屬實，亦不足以構成罷免她的正當理由。文件又指，特朗普未有預先通知和進行聆訊便決定解僱，亦違反程序。要求法庭頒令有關她涉嫌欺詐的指控理據不足，相關總統決定非法且無效，讓她繼續履行現有職務。白宮回應時重申，特朗普是行駛合法權力，解除庫克的職務。法院29日將展開聆訊，由前總統拜登在2021年委任的聯邦法官科布(Jia Cobb)負責審理。

特朗普以涉按揭貸款欺詐為由解除庫克職務。(AP)

61歲的庫克，2022年由拜登任命，是聯儲局理事會111年來首位黑人女性擔任該職。特朗普日前以庫克在2021年涉及按揭貸款欺詐為由，解除她的職務。庫克表明不會辭職，指特朗普無權這樣做。聯儲局亦表示，根據國會通過的《聯邦儲備法》，理事的任期應為長期固定，總統只在「有正當理由」下才能將理事免職。而美國最高法院暗示，總統不能因政策分歧而解僱聯儲局理事，但可以「因故」解僱，意指有不當行為或疏忽職守。



