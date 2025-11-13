美聯邦政府停擺43天 國會通過法案恢復運作

（法新社華盛頓12日電） 美國國會今天表決通過法案，聯邦政府機關即將於停擺43天後重新恢復運作。此次停擺導致華府事務陷入癱瘓，數十萬名政府員工無薪可領。

由共和黨主導的聯邦眾議院在黨派色彩鮮明的表決中，以222票對209票通過先前在聯邦參議院闖關成功的法案，將政府開支延長至明年1月。

多個聯邦部門與機構自10月1日開始停擺，約75萬名公務員被迫放無薪假，國內線數以千計航班遭到延誤或取消，迄今已43天。

總統川普（Donald Trump）預計數小時內將正式簽署法案。