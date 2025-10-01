馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
美聯邦政府相隔7年再停擺 75萬僱員放無薪假 軍隊無糧出
因民主、共和兩黨無法就新一份財政預算中醫保撥款等方面達成共識，美國聯邦參議院周二未能通過臨時撥款，聯邦政府從當地周三凌晨、即本港時間周三中午起停擺，約75萬聯邦僱員要放無薪假，總統特朗普警告政府停擺就「須裁掉很多人」。這是2018年年底至翌年1月經歷35天停運以來，聯邦政府再次因臨時撥款遭否決而停擺，分析員認為，若政府大裁員，恐對就業市場雪上加霜，否則對國家經濟影響有限。
共和黨提出將現有財政預算延長至11月底，以爭取時間協商，但民主黨表明除非共和黨同意增加1萬億美元醫療預算，並延長在年底屆滿的醫保補貼，否則會投反對票。結果於周二，參議院就為期7周的臨時撥款表決，兩黨未能化解分歧、幾乎所有民主黨參議員投反對票下，議案獲55票贊成、45票反對，未能達到通過所需60票的門檻。至周三凌晨零時期限屆滿，意味聯邦政府資金耗盡，非必要運作須停止。
特朗普揚言「懲罰」民主黨
特朗普將責任歸咎民主黨，警告會採取「不可逆轉」、對民主黨不利的行動，「我們將裁掉大量員工，這些人將受到重大影響……沒錯，是民主黨人」。參議院民主黨領袖舒默反指摘：「共和黨正讓美國陷入政府停擺，拒絕兩黨對話，單方面推動一項黨派法案，將危及美國的醫療保健，這是最糟糕的。」
國會預算辦公室估計政府停擺，每天約75萬聯邦僱員要放無薪假，包括科研、客服等非必要人員，食物援助、學生貸款發放等非必要服務亦受影響。交通部預計，聯邦航空管理局逾1.1萬僱員、即總數四分一須休假，但為確保航空安全，逾1.3萬空中交通管制員須無薪工作，直至停擺結束。旅遊協會則預計停擺將令旅遊業每周損失10億美元。此外，軍隊、邊境巡邏隊等必要人員亦須無薪工作。
華爾街分析：對經濟影響有限
在特朗普首個總統任期，聯邦政府對上一次長達35天停擺，造成30億美元經濟損失，今次停擺，將帶來甚麼影響？巴克萊銀行公共政策高級分析師麥克林指出，如果政府大裁員，恐對經濟注入新的不確定性，「原本預期影響微乎其微」。CNBC亦指，上次政府停擺幾乎沒留下任何影響，股市雖會出現拋售，但隨後迅速反彈。就經濟增長而言，多數經濟學家評估的影響是國民生產總值(GDP)一周減少約0.1個百分點，但對規模30萬億美元的美國經濟來說，影響有限。
美國金融公司Nerdwallet高級經濟學家倫特同意大多數華爾街的分析，認為最終影響會「相對溫和」，「最直接、最嚴重的影響是被迫休假的聯邦僱員和承包商」，「即使僅一周沒收入，也會嚴重打擊家庭財務」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/美聯邦政府相隔7年再停擺-75萬僱員放無薪假-軍隊無糧出/604915?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 1 天前
創紀錄！美國15萬聯邦僱員9月底離職
據多家媒體報導，美國已有約 15.4 萬名聯邦政府僱員接受政府開出的條件，將於周二（30 日）正式離職，這意味著 2025 年將是二戰結束以來美國政府離職人數最多的一年。鉅亨網 ・ 1 天前
紐約州拒掏錢 自由女神像火炬恐因政府停擺而「熄火」
美國紐約州州長霍楚爾辦公室發言人周三（1 日）表示，紐約州不會像此前政府停擺時那樣，承擔自由女神像的開放營運費用，這次自由女神像火炬可能會「徹底熄滅」。鉅亨網 ・ 2 小時前
匯控主席杜嘉祺今離任未有正式繼任人 傳英監管施壓
匯控(00005)主席杜嘉祺今日(30日)離任，英國《金融時報》引述消息人士指，匯控至今仍未決定正式繼任人，令英國監管機構感到不安，並已向匯控施壓，要求任命一名常任主席。infocast ・ 1 天前
特朗普將施壓習近平購買美國大豆 減輕豆農經濟壓力
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將在即將舉行的亞太經濟合作組織(APEC)峰會上會晤中國國家主席習近平，並就中國拒絕採購美國大豆問題與之正面交鋒。Bloomberg ・ 6 小時前
特朗普學生簽證改革遭晶片行業批評 被指不利本土生產
【彭博】— 半導體行業領軍人士警告特朗普政府稱，一項擬議中的收緊簽證規則的計畫可能會導致至關重要的人才來源縮小，並破壞在美國加大晶片生產的努力。Bloomberg ・ 7 小時前
關門在即推升避險需求 國際金價4000美元在望？
國際黃金價格周三 (1 日) 在亞洲早盤時段走高，紐約 COMEX 黃金期貨價格漲破每盎司 3900 美元。鉅亨網 ・ 23 小時前
美擬與中國增「非敏感商品」貿易
距離11月10日中美貿易休戰期屆滿尚有一個多月，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周二出席紐約經濟俱樂部活動時表示，在休戰期屆滿前，華府不會採取行動降低對華關稅，但希望繼續與中國官員進行定期討論，努力實現更加平衡的貿易關係，雙方可以增加美國農產品和中國消費品等「非敏感商品」的貿易，形容華府期望找到雙邊貿易可以更自由增長的領域。信報財經新聞 ・ 8 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
網民熱議｜內地「賣女孩的紅燒肉」惹爭議 被勒令拆招牌改名 網民：踩着道德底線博眼球
不少人開店都會改個有噱頭的名字，以求令客人留下深刻記憶，然而遼寧瀋陽一間名為「賣女孩的紅燒肉」就因店名令人不，...BossMind ・ 1 天前
福特想投資美國製造 被打關稅20億沒錢了
美國總統特朗普的關稅政策，意在扶持本土製造業，而汽車是重點保護的一個行業，然而造車龍頭福特卻大喊深受關稅成本所累，以至難以實行「美國製造」的大計，又指人才短缺的問題限制了公司發展。Yahoo財經 ・ 20 小時前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線
影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 19 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮
羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前