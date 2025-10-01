美聯邦政府相隔7年再停擺 75萬僱員放無薪假 軍隊無糧出

美國 國會山莊

因民主、共和兩黨無法就新一份財政預算中醫保撥款等方面達成共識，美國聯邦參議院周二未能通過臨時撥款，聯邦政府從當地周三凌晨、即本港時間周三中午起停擺，約75萬聯邦僱員要放無薪假，總統特朗普警告政府停擺就「須裁掉很多人」。這是2018年年底至翌年1月經歷35天停運以來，聯邦政府再次因臨時撥款遭否決而停擺，分析員認為，若政府大裁員，恐對就業市場雪上加霜，否則對國家經濟影響有限。

共和黨提出將現有財政預算延長至11月底，以爭取時間協商，但民主黨表明除非共和黨同意增加1萬億美元醫療預算，並延長在年底屆滿的醫保補貼，否則會投反對票。結果於周二，參議院就為期7周的臨時撥款表決，兩黨未能化解分歧、幾乎所有民主黨參議員投反對票下，議案獲55票贊成、45票反對，未能達到通過所需60票的門檻。至周三凌晨零時期限屆滿，意味聯邦政府資金耗盡，非必要運作須停止。

特朗普揚言「懲罰」民主黨

特朗普將責任歸咎民主黨，警告會採取「不可逆轉」、對民主黨不利的行動，「我們將裁掉大量員工，這些人將受到重大影響……沒錯，是民主黨人」。參議院民主黨領袖舒默反指摘：「共和黨正讓美國陷入政府停擺，拒絕兩黨對話，單方面推動一項黨派法案，將危及美國的醫療保健，這是最糟糕的。」

國會預算辦公室估計政府停擺，每天約75萬聯邦僱員要放無薪假，包括科研、客服等非必要人員，食物援助、學生貸款發放等非必要服務亦受影響。交通部預計，聯邦航空管理局逾1.1萬僱員、即總數四分一須休假，但為確保航空安全，逾1.3萬空中交通管制員須無薪工作，直至停擺結束。旅遊協會則預計停擺將令旅遊業每周損失10億美元。此外，軍隊、邊境巡邏隊等必要人員亦須無薪工作。

華爾街分析：對經濟影響有限

在特朗普首個總統任期，聯邦政府對上一次長達35天停擺，造成30億美元經濟損失，今次停擺，將帶來甚麼影響？巴克萊銀行公共政策高級分析師麥克林指出，如果政府大裁員，恐對經濟注入新的不確定性，「原本預期影響微乎其微」。CNBC亦指，上次政府停擺幾乎沒留下任何影響，股市雖會出現拋售，但隨後迅速反彈。就經濟增長而言，多數經濟學家評估的影響是國民生產總值(GDP)一周減少約0.1個百分點，但對規模30萬億美元的美國經濟來說，影響有限。

美國金融公司Nerdwallet高級經濟學家倫特同意大多數華爾街的分析，認為最終影響會「相對溫和」，「最直接、最嚴重的影響是被迫休假的聯邦僱員和承包商」，「即使僅一周沒收入，也會嚴重打擊家庭財務」。

