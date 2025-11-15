黑色星期五優惠大合集！
美肌濾鏡全關！林依晨穿深V禮服登金雞紅毯
[NOWnews今日新聞] 43歲女星林依晨今年6月才誕下二胎，升級為二寶媽，而她在本月初突公開無美肌濾鏡的素顏自拍，超真實狀態引大讚。不料13日，林依晨登上中國「金雞華語電影之夜」活動紅毯，穿著一襲黑色深V禮服優雅亮相，跟之前素顏俏皮模樣反差超大，美貌再度引發熱議。
第38屆中國金雞獎將在今（15）日舉行頒獎典禮，「金雞華語電影之夜」活動紅毯則在13日搶先登場，升級為二寶媽的林依晨穿著黑色深V禮服，大露美背的性感亮相，只見她優雅微笑，大方擺出多個姿勢拍照，美貌再度引發熱議，「好優雅呀」、「這狀態也太好了吧」、「好像回到14年前一樣」、「散發出一種成熟美」。
林依晨無濾鏡素顏自拍引熱議 粉絲讚：狀態太能打
林依晨日前在與女兒的農曆生日時，大方公開忙完一整天的睡前素顏照，只見她美肌濾鏡全關，俏皮地比出YA還嘟嘴，毫不隱瞞的大方公開超真實狀態，毫無瑕疵的肌膚，根本看不出來已經40多歲，粉絲也紛紛讚嘆「這素顏狀態真的太能打」、「無濾鏡對臉還敢直出，完全沒有偶像包袱，真實感讓人好感拉滿」。
林依晨受邀擔任金雞獎推介人 本周將火速回台參加金馬獎
金鐘視后林依晨今年受邀擔任金雞獎的華語電影推介人，雖沒有作品入圍，但仍將出席相關活動，為重要電影做推薦與介紹。值得注意的是，林依晨今年靠著電影《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，等於她這禮拜參加完中國電影盛事，22日就會返台參加金馬獎。
林依晨以主演的電影《失明》入圍金馬獎，扮演她兒子的劉敬也入圍了最佳新演員。其中，母子倆片尾共舞的段落更是獲得金馬執委會執行長聞天祥稱讚是「光彩奪目」。其實兩人共舞的動作是即興表演、並未排練，而林依晨拍攝前為了符合劇情，真的喝了點酒，不小心把劉敬戲裡名字叫錯，他很順其自然的糾正，反倒讓整場戲更有生活化的感覺，堪稱是「神助攻」。
資料來源：林依晨微博、林依晨吧官方微博
