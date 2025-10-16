天文台預告下周轉涼 若雨勢密可跌至 20 度
雀巢將裁員16,000人 新任執行長加快推進公司改革
【彭博】— 雀巢公司計畫裁員16,000人，新任執行長Philipp Navratil在上任幾周後尋求推動公司加速轉型。Bloomberg ・ 14 小時前
金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 50 克以下金條庫存告急被迫停售
面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。鉅亨網 ・ 20 小時前
匯豐控股(00005)審議會否派發2025年第三次股息
匯豐控股(00005)宣布將於10月28日召開董事會下設委員會會議，審議2025年第三季盈利公布及會否派發2025年普通股第三次股息。 (WL)infocast ・ 13 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 15 小時前
真是泡沫？美股資金湧入AI接近警戒線
華爾街的樂觀最終仍繫於科網龍頭能否交功課。市場預計，英偉達、微軟及Alphabet至2026年仍可錄得雙位數的收入與盈利增長——「這些股份在營收與盈利兩端的門檻都很高，留給驚喜的空間更少。」Yahoo財經 ・ 1 天前
AI非只燒錢！阿里電商投資已收支平衡
根據《CNBC》報導，中國科技巨頭阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 表示，公司在電商業務的人工智慧 (AI) 應用已開始回收成本，AI 投入已達損益兩平，顯示該集團早期押注 AI 的策略初見成效。鉅亨網 ・ 9 小時前
Paxos誤鑄300萬億PYUSD 規模超越全球GDP兩倍
穩定幣發行商 Paxos 週三 (15 日) 發生一起涉及 PYUSD 穩定幣的重大「胖手指」，創下了加密貨幣史上最大規模的單次代幣銷毀紀錄。鉅亨網 ・ 13 小時前
摩通CEO稱當前在投資組合中持有黃金是「半理性的」
【彭博】— 摩根大通公司執行長戴蒙表示，他認為持有黃金有一定的道理，但對於經歷了歷史性上漲後黃金是否被高估了，他不置可否。Bloomberg ・ 1 天前
泡泡龍講投資│誰是貿易戰贏家（泡泡龍）
不過無論如何，稀土又好，AI又好，都係美國政府一定要支持既sector，所以當股價大調整時，都係一個非常好的機會作為中長線入市部署。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
金銀高處未算高 分析料明年續漲
今年在內外圍經濟緊張升溫下，美股債市波動加劇，貴金屬再度扮演避險角色。分析表示，兩隻貴金屬仍有大量上升空間。Yahoo財經 ・ 16 小時前
《全日速報》恆指全日收報25,888點 跌22點; 恆生科技指數全日收報6,003點 跌71點 小米集團跌逾3% 神華、恆安、中煤能源、MONGOL MINING、西部水泥創新高 成交暢旺
恆指全日收25,888點，跌22點或0.1%。恆生科技指數報6,003點，跌71點或1.2%。國指升8點或0.1%，報9,259點。大市成交額2,754.31億元。 活躍重磅股表現: 小米集團(01810.HK) 收47.7元，下跌3.6%； 建行(00939.HK) 收7.62元，上升1.7%； 平安(02318.HK) 收55.5元，上升1.4%； 美團(03690.HK) 收98.75元，下跌1.2%； 騰訊(00700.HK) 收620元，下跌1.1%； 阿里巴巴(09988.HK) 收161.2元，下跌0.2%； 異動恆指及國指成份股: 新東方(09901.HK) 收45.7元，上升8.9%； 泡泡瑪特(09992.HK) 收288.2元，上升5.6%； 比亞迪電子(00285.HK) 收41.08元，上升5%； 國壽(02628.HK) 收24.36元，上升4.8%； 東方海外(00316.HK) 收128.1元，上升4%； 小鵬汽車(09868.HK) 收82.8元，下跌3.5%； 華潤萬象生活(01209.HK) 收41.7元，上升3.4%； 申洲(02313.HK)AASTOCKS ・ 13 小時前
《美股》不良貸款擔憂增 道指收跌301點 銀行股急挫
市場焦點轉移至銀行不良貸款的擔憂，加上持續的貿易緊張局勢與美國政府關門的雙重壓力，美股周四高開低走。道指一度急挫472點，跌幅約1%，低至45,781點，全日收跌301點，約0.7%，報45,952點。標普500指數低收41點，跌幅0.6%，報6,629點；納指收跌107點，跌幅0.5%，報22,562點。 由於對貸款業務健康狀況的擔憂加劇，區域性銀行股價暴跌，富瑞金融(JEF.US)挫10.6%，Zions Bancorporation(ZION.US)大跌13%，該行向幾個借款人發放不良貸款因而計提大額損失。Western Alliance(WAL.US)指控借款人犯有欺詐行為，股價下跌11%。摩根大通(JPM.US)、美國銀行(BAC.US)和花旗(C.US)跌幅介於2%至3%。 AI股表現造好，Salesforce(CRM.US)全日升幅縮減至約4%，公司預計2030財年收入將逾600億美元，超出市場預期。英偉達(NVDA.US)升1.1%。美光(MU.US)上漲5.5%。甲骨文(ORCL.US)確認與Meta簽訂雲端合作協議，股價攀升3.1%。 台積電(TSM.US)第三季稅AASTOCKS ・ 1 小時前
港股通小米集團淨流入10.6億港元
北水南向淨流入小米集團(01810.HK)、阿里巴巴(09988.HK)及泡泡瑪特(09992.HK)，分別達10.6億港元、7.62億港元及4.71億港元。 北水南向淨流出中芯(00981.HK)及巨子生物(02367.HK)，分別達2.95億港元及2.38億港元。 港股通(滬)最高資金淨流入活躍股份為紫金黃金國際(02259.HK)17.38億港元，而最高資金淨流出股份為騰訊(00700.HK)2.35億港元。 港股通(深)最高資金淨流入活躍股份為康方生物(09926.HK)6.03億港元，而最高資金淨流出股份為巨子生物(02367.HK)6.62億港元。 全日南向合計淨流出0港元，總成交額為1,363.27億元，佔大市成交額49.50%。 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
滙控(00005.HK)10月28日召開董事會審議第三季業績及第三次股息
滙控(00005.HK)宣布將於10月28日召開董事會下設委員會會議，審議2025年第三季業績及會否派發2025年普通股第三次股息。 待董事會議通過及確認後，股息將於12月18日派發予11月7日已登記於英國主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊之股份持有人及紐約的美國預託股份持有人。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
《大行》花旗料內銀股末季跑贏大市 首選工行(01398.HK)建行(00939.HK)中行(03988.HK)
花旗發表報告，預計受覆蓋的內地銀行，在2025年第三季度收入按年增長1.4%，主因淨息差收縮放緩及不錯的手續費收入，抵銷了貸款增長乏力與交易收益疲弱的影響。由於資產質量穩定，預計銀行將釋放撥備以支撐盈利增長(第三季度料按年增3%，相較今年上半年按年增長0.8%)。 該行預計，所有大型銀行在今年前九個月的盈利增長將按年轉正，這得益於交易收益更溫和(相較於中小型銀行)，因這些銀行在投資組合中，擁有相對較低的按公允價值衡量之金融資產(FVTPL)，或較高的攤銷後成本衡量(AC)，以及在2025財年第三季度實現的債券處置收益。 花旗料內銀股在今年第四季度將跑贏大市，原因受地緣政治風險上升的影響，投資者將資金從週期行業轉向防禦性行業、國債收益率可能放緩，有助於擴大股息收益率與國債收益率之間的利差，從而吸引追求收益的投資者，以及末季險企保費增長改善帶來的更強資金流入。花旗首選工商銀行(01398.HK)、建設銀行(00939.HK)及中國銀行(03988.HK)H股。 花旗預測，其覆蓋的銀行在2025財年第三季度的貸款按年增長為7.8%(較2025年第二季度按年增長8.1%放緩)；由於反內捲措施和AASTOCKS ・ 18 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 16 小時前
協鑫科技(03800.HK)光伏材料業務實現扭虧 上季賺9.6億人民幣
協鑫科技(03800.HK)公布，9月止三個月，光伏材料業務利潤約9.6億人民幣(其中包括出售一家聯營稅後收益6.4億人民幣)，相較上年同期光伏材料業務虧損18.1億人民幣，實現扭虧為盈。 季內，光伏材料業務經調整 EBITDA約14.1億人民幣，去年同期經調整LBITDA約5.71億人民幣。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
內地存款回流 股市動力降
人民銀行數據顯示，今年9月內地居民存款急增2.96萬億元（人民幣．下同），綜合內地券商意見，此趨勢顯示內地家庭重新累積現金，對股票的入市動力欠佳。 彭博引述華泰證券報道指出，單計9月份，居民存款按年多增7600億元，扭轉7月和8月的少增，判斷居民進入股市動力不佳。浙江證券報告稱，內地家庭存款流向高風險資產的速度已經有所放緩，短期內或會限制股市上揚動力。 資金謹慎 不急於加倉 數月前，內地居民存款按月減少，主要包括證券、信託、理財、基金等的非銀行業金融機構存款則增加，市場形容為「存款搬家」，即存款流入資本市場，不少券商稱，過去數年內地新增存款數以萬億元計，「存款搬家」僅在初期階段。 直到9月份，居民存款回升，非銀金融機構存款3個月來首次下降，法國農業信貸銀行認為，面對關稅風險，加上股市已累積一定升幅，市場情緒變得更謹慎，內地家庭存款或許毋須急於加大股票投資。 《證券時報》引述業內專家指出，早前非銀金融機構存款增長較快，主要與非銀存款定期化、持有同業存單多增較多等因素有關，居民根據資產回報率變化，早前把銀行的儲蓄存款轉換成其他資產，是不同金融市場之間收益率相對變化的結果，2023年至今存款信報財經新聞 ・ 3 小時前
《大行》富瑞列出具盈利支撐回報的中資股推介名單(表)
富瑞發表報告表示，為了避免在大市波動時期被市場劇烈震盪影響，該行建議關注專注於具有強勁每股盈利動能和修訂的公司。篩選標準如範圍：包括市值超過20億美元的中國公司、穩固每股盈利修訂及強勁的增長等。 該行列出具盈利支撐回報的中資股推介名單(只列出其中港股)： 股份 騰訊(00700.HK) 小米-W(01810.HK) 紫金(02899.HK) 農夫山泉(09633.HK) 中信証券(06030.HK) 泡泡瑪特(09992.HK) 藥明康德(02359.HK) 翰森製藥(03692.HK) 中信建投証券(06066.HK) 福耀玻璃(03606.HK) 中國銀河(06881.HK) 信達生物(01801.HK) 藥明生物(02269.HK) 老鋪黃金(06181.HK) 招金(01818.HK) 東方證券(03958.HK) 阿里健康(00241.HK) 藥明合聯(02268.HK) Boss直聘-W(02076.HK) 極兔速遞-W(01519.HK) 中創新航(03931.HK) 金力永磁(06680.HK) 中國建材(03323.HK) 美圖(01357.HK) 九方智投(0963AASTOCKS ・ 13 小時前
《大行》花旗對內銀股投資評級及目標價(表)
花旗發表研究報告，對內銀股投資評級及目標價表列如下： 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) 工商銀行(01398.HK) | 買入 | 7.95元 建設銀行(00939.HK) | 買入 | 9.88元 中國銀行(03988.HK) | 買入 | 5.92元 農業銀行(01288.HK) | 買入 | 6.1元 郵儲銀行(01658.HK) | 買入 | 6.42元 交通銀行(03328.HK) | 買入 | 8.02元 招商銀行(03968.HK) | 買入 | 59.06元 民生銀行(01988.HK) | 買入 | 5.87元 中信銀行(00998.HK) | 買入 | 8.88元 中國光大銀行(06818.HK) | 買入 | 4.47元 重慶農村商業銀行(03618.HK) | 買入 | 7.53元 (hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前