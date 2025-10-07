衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%
日股今早(6日)顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後，早段升幅顯著擴大，曾升2,103點，高見47,873點創歷史高，半日升2,065點或4.5%，報47,835點。AASTOCKS ・ 1 天前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 11 小時前
名對沖基金經理：美股處牛市末期爆發前夕 短期或迎強勁升浪
著名對沖基金經理、Tudor Investment創辦人瓊斯(Paul Tudor Jones)周一認為，美股正處於牛市末期的爆發階段前夕，短期內或將迎來一波強勁升浪。他計劃年底前持有黃金、加密貨幣及納斯達克科技股，以捕捉推動美股上漲的動力。 他指出，美股所有引發飆升的條件已齊備，足以觸發新一輪快速上漲，且認為此情況將再次出現，且可能比1999年科網泡沫爆破前更具爆炸性。瓊斯續稱，目前美股形勢與1999年科網泡沫爆破前相似，科技股急速上升、投機氣氛高漲，人工智能領域出現大量循環投資及供應商融資活動，令他感到不安；但目前美國的財政與貨幣政策仍較為寬鬆。 瓊斯形容，現階段的牛市往往充滿誘惑與風險，牛市最大漲幅通常出現在見頂前12個月；不過若想參與其中，必須腳步靈活，因為結局可能非常慘烈。他並不預期市場短期內見頂，而是相信將出現一輪由散戶及同時操作多空倉位的基金推動的「投機狂潮」，需要更多散戶買盤以及更多資金入場，才能推高股價至最終高峰。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 1 天前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 2 天前
英國金融時報報導 馬斯克任命前摩根士丹利高管為xAI財務長
英國《金融時報》報導，馬斯克任命前摩根士丹利高管擔仼xAI財務長；他這位盟友將協助管理美國最大的AI新創公司之一。Bloomberg ・ 17 小時前
胡‧說樓市｜減息周期重啟！銀行減P幫到幾多?
在市場對《施政報告》托市措施的期望落空後，焦點便轉向了利率走勢 。美國聯儲局在2025年第六次議息會議後，宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率下調至4厘至4.25厘的區間，這也是今年首次重啟減息周期 。消息一出，本港主要銀行雖有跟隨，但步伐卻未能完全一致 。Yahoo 地產 ・ 19 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
避開「高息股陷阱」 揀高息股收息都要有技巧
買高息股，都係想有一份穩定收益。市場上有咁多隻收息股，有啲又話有8厘息，有啲又或派特別息，究竟應該點揀好？高息係咪就係好？派特別息係咪特別好？投資賺錢當然唔係咁簡單，以下我哋一齊睇下揀高息股有咩技巧。Yahoo財經 ・ 1 天前
「股票比特幣化」區塊鏈料將巔覆全球金融
想像一下在未來，英偉達和Tesla等美國龍頭股票可以24小時不停交易，清算不是T+1或+2，而是數秒內便完成？這一願景正加速推進。加密幣業界與華爾街巨頭正力推「證券代幣化」——把傳統股票映射到區塊鏈帳本之上的數碼版本，令股票交易像比特幣一般，並帶入主流市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
史上首次！紐約期金破4,000美元關口 今年來大漲50%
紐約期金周二（7 日）漲破 4,000 美元 / 盎司關口，為史上首次。截至發稿時，紐約期金漲幅收窄至 0.43% 左右，報 3,993.3 美元 / 盎司，年初至今漲超過 50%。鉅亨網 ・ 18 小時前
宏觀視野│美國重估存金價值影響深遠（邱古奇）
黃金和比特幣的大強勢，將進一步衝擊以美元為主的現有貨幣體系，加速各國央行的資產多元化，到了那個時候，美元霸權時代也就行將落幕。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
統計指內地9月以來合計有逾470億人幣資金流向港股市場
據《上海證券報》引述Choice數據統計顯示，截至9月29日，9月以來有140隻含「港」ETF合計獲得471.94億元人民幣(下同)投資，有13 隻含「港」ETF獲得超過10億元資金投資，基金規模大幅增長，資金流向科技、黃金、證券及創新藥等領域。AASTOCKS ・ 1 天前
金葉孖展超購逾9031倍封王 IPO新機制首隻GEM股 散戶熱捧
香港機電工程行業老牌承建商金葉國際（8549.HK）昨日截止公開發售，作為港交所（0388.HK）落實新的IPO分配機制後首隻GEM新股，該股受到散戶歡迎。單計孖展認購已超額認購逾9031倍，讓其成功超越上月掛牌的大行科工（02543，超購逾7557倍），並登上香港史上「超購王」的寶座。信報財經新聞 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前
高市早苗當選自民黨總裁 日股初段升3.8%破頂 美元兌日圓逼近150
日本自民黨選出歷來首位女總裁，以負責任的積極財政派自居的前經濟安全保障擔當相高市早苗當選。AASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜納指標指新高 金價迫近4,000美元
美股個別發展，科技股回勇，納斯達克指數上試23,000點關口，收市與標普500指數雙雙破頂，道瓊斯指數則微跌。人工智能企再有矚目投資，OpenAI擬入股AMD，後者急升23%收市，帶動相關股份上揚。黃金和加密貨幣繼續上揚，比特幣創新高，曾高見12.6萬美元水平後升勢回順，黃金再升近2%。Yahoo財經 ・ 23 小時前
MPF資產首越1.5萬億 人均近32萬 受惠股市暢旺 今年投資淨收益逾2000億
積金局公布，截至今年9月底的強積金總資產首次突破1.5萬億元，臨時數字為1.53萬億元，標誌着逾400萬強積金計劃成員的整體退休儲備再創新高。由年初至今的總資產增幅中，有超過2000億元是投資淨收益。信報財經新聞 ・ 1 天前
《亞股》日經平均指數收升2,175點或4.8% 半導體及重工股抽高
日股顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後升幅顯著擴大，午後高見48,150點創歷史高，全日升2,175點或4.8%，收47,944點。AASTOCKS ・ 1 天前
《港樓》市建局料明年完成檢討樓價收購指標 強調財政情況仍穩定
市建局目前採用同區7年樓價的收購價參考，該局行政總監蔡宏興在媒體聚會上表示，以早前展開收購的皇后大道西或明倫街項目為例，以實用面積計，每呎收購價較市場估值高出約一倍，「可以話係收購越多就蝕得越多」。AASTOCKS ・ 1 天前