【彭博】-- 得益於推出的新一代「拉布布」(Labubu)系列盲盒，中國玩具製造商泡泡瑪特在大陸和海外市場的季度營收均成長強勁。該公司在港交所發布公告稱，截至9月的三個月，營收同比增幅最高達250%，其中海外市場銷售激增約370%，大陸地區增速約為190%。泡泡瑪特的銷售自去年下半年起迅猛成長，毛絨玩具拉布布迅速風靡全球，深受明星與大眾消費者喜愛。今年8月底，公司又推出迷你版拉布布，掀起新一輪搶購熱潮。推薦閱讀：小怪物Labubu爆紅帶火泡泡瑪特 但熱潮能持續多久：Quicktake西方市場仍是泡泡瑪特銷售成長的主力。公司表示，第三季度美洲地區營收同比成長高達1270%；歐洲市場成長最高740%；亞太地區錄得170%至175%的增幅。全球範圍內對拉布布的收藏狂熱也使泡泡瑪特難以準確預測盈利表現。公司今年年初曾設定全年營收目標為200億元人民幣（約合28億美元），但到8月時，創始人王寧在財報電話會上表示，今年應該300億元「也很輕鬆」。不過，在泡泡瑪特發表上述最新業務狀況前，該股股價周二收跌8.1%，創下4月以來最大單日跌幅。大華繼顯香港執行董事Steven Leung表示，由於去年的基

Bloomberg ・ 7 小時前