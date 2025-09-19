美股收盤創歷史新高 延續漲勢

美國總統川普本周與一群頂尖科技公司執行長，在英國溫莎城堡共同揭幕了一項價值高達 420 億美元的科技合作框架，此舉被視為美國一改先前以關稅威脅的強硬態度，向英國伸出橄欖枝。這筆金額雖屬溫和，其背後的真實意圖卻引發揣測。

鉅亨網 ・ 1 天前