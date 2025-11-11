最後一天！lululemon男裝低至3折
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 17 小時前
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
解讀 | 點解利物浦大敗於曼城腳下？
利物浦之前在各項賽事取得兩連勝，本應士氣大振，但昨日的聯賽卻以0比3大敗於曼城腳下，表現大起大跌。領隊史諾雖然派出周中的原班正選陣容，但面對藍月亮一戰中未能展示出擊敗維拉及皇馬時的高強度及積極性，成為其中一個敗北原因。Yahoo 體育 ・ 1 天前
中國博士生涉向境外提供涉密地圖及軍事資料 被判監 15 年並沒收財產︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國家保密局近日發文，內地一名博士生因向境外人員提供涉密地圖及軍事目標資料，被法院裁定為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判監 15 年，並被剝奪政治權利 5 年及沒收個人財產 5 萬元。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
傳錫斯高傷勢不嚴重
【Now Sports】曼聯前鋒錫斯高於上周六對熱刺時受傷，ESPN報道指，這名斯洛文尼亞前鋒的傷勢並不嚴重。錫斯高（Benjamin Sesko）於上周六之戰，僅以後備身份作賽約30分鐘，便因與雲迪芬相撞致膝傷，被迫退下火線，這名身價達7,370萬鎊的前鋒，離場時並沒使用拐杖，但走路姿勢並不自然。領隊阿摩廉於賽後被問及錫斯高的傷勢時說聲言「很難說」，並指錫斯高需要接受進一步檢查，而其傷勢可能影響球會1月的轉會計劃。不過ESPN從接近曼聯方面的消息指，施斯高的傷勢並不嚴重，只是肯定錯過今輪斯洛文尼亞對科索沃及瑞典的比賽。此外，後衛利辛度馬天尼斯已復操，這名27歲阿根廷守將自2月受傷至今。now.com 體育 ・ 21 小時前
油塘新盤｜信和柏景峰首批150伙折實均價14588元 創九龍市區新盤9年新低
信和（083）、資本策略（0497）及港鐵（066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰今日（11日）公布首張價單，涉及150伙，折實平均呎價14,588元，比較2年前長實親海駅低近3%，亦創九龍市區新盤9年新低。BossMind ・ 13 小時前
加拿大失去「無麻疹國家」地位 一年爆逾五千宗個案 美國明年或步後塵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】加拿大失去了麻疹消除地位，泛美衛生組織（Paho）昨日（10 日）表示，該國未能在連續 12 個月內遏止疫情。由於加拿大不再被視為「無麻疹國家」，整個美洲地區亦因此失去「麻疹消除」地位。Yahoo 健康 ・ 14 小時前
巴菲特最後告白暗嗆馬斯克？「兆元薪酬」成CEO界貪婪雪球
巴菲特在感恩節致股東信指出，他觀察到一股「雪球式膨脹」的趨勢——企業執行長之間互相盯著對方不斷攀升的薪酬方案，導致高層薪資越滾越高。 這是巴菲特卸任波克夏 (BR鉅亨網 ・ 14 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
與球員不和 傳沙比遭皇馬質疑
【Now Sports】皇家馬德里在剛過去的西班牙甲組聯賽中，作客與華歷簡奴悶和0:0，繼歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段，到訪利物浦輸0:1後，連續兩場沒有士哥，領隊沙比阿朗素縱然仍領軍在西甲聯賽榜處首位，只是他與球員之間的不和關係，使其受到高層質疑。沙比阿朗素（Xabi Alonso）出任皇家馬德里教練以來，一直處於強勢，亦對球隊內的紀律十分嚴謹，只是自從國家打吡發生雲尼素斯被換出後，當眾發脾氣，使隊內氣氛一直處於低沉。據西班牙《世界體育報》指出，沙比除了與雲尼素斯關係緊張外，另一巴西年輕新星洛迪高不獲重用，使兩名森巴兵有意離隊，而其他球員似乎站在兩名隊友一方，形成了主帥與球員之間處於對抗狀態。報道亦指出，球員對於沙比的足球理念感到不舒服，輪換情況也使隊員不滿，這令到高層方面介入，亦開始對沙比阿朗素能否控制隊內氣氛及管治能力，開始存質疑之聲。雲尼素斯如果下季不留隊，有傳皇馬會標價1.5億歐元，而洛迪高亦不會平放，預計也達到8000萬歐元身價，但皇馬高層今季如何在教練與球員之間的關係作出平衡取捨，頗為頭痛。now.com 體育 ・ 10 小時前
亞洲人工智能股票暴跌 外界對其全球領先漲勢產生懷疑
【彭博】— 上周亞洲科技股的突然暴跌令投資者震驚，這清楚地提醒人們，人工智能和半導體股票的全球領先漲勢可能即將達到短期頂峰。Bloomberg ・ 2 天前
AI投資風險藏不住了！多項指標警告：美國GDP恐因AI崩2.9%
多項最新指標顯示，目前 AI 投資已滑向極端水位，市場風險正加速累積。從機構持股到家庭資產配置，從選擇權市場情緒到信貸風險，一系列數據發出警告，這場由 AI 驅動的投資熱潮，恐已逼近臨界點。 大型成長股與科技股的持股已經重返數季以來新高。根據德意志銀行數據，資金正以罕見速度湧入鉅亨網 ・ 16 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 13 小時前
最後一天！lululemon男裝低至3折 運動長褲低至$320、防潑水外套也有平｜雙11優惠2025
雙11優惠最後一天，lululemon更多抵買服裝陸續推出！之前為大家介紹了瑜伽服以及休閒服裝的優惠，Yahoo購物專員發現其實不少男裝也很值得入手。lululemon簡潔配色與簡約設計的理念，除了運用在瑜伽服上大獲成功之外，用在男裝上也毫不違和，很多男生對於男裝的要求就是實穿且看起來不會花俏，最好就還附有功能性設計，這次就來為大家介紹各種值得入手的男裝吧！而且lululemon官網即使買一件衣服都免運費，各位男士不用花盡心機夾單，看中哪一件就入手哪一件，輕鬆方便！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
英超 ｜錫斯高輕傷 曼聯好消息 斯洛文尼亞大鑊
曼聯大戰熱刺的賽事中，前鋒錫斯高後備上陣僅踢了30分鐘，便因膝部受傷被迫離場。外界擔心他或將長期缺陣，而這段時間剛好與多名非洲球員明年一月出戰非洲國家盃的時期重疊。Yahoo 體育 ・ 1 天前