美股收盤走勢不一 科技股回神

陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚
現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
安世半導體風暴炸裂！中國怒批荷蘭部長「挑釁」 稱別再製造新問題
根據《路透》報導，中國商務部周五 (14 日) 批評荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 日前為接管安世半導體 (Nexperia) 辯護的言論，正值荷蘭高層官員即將赴北京討論爭端之際，使雙方緊張情勢升溫。鉅亨網 ・ 13 小時前
立法會選舉2025｜江旻憓與3人夾租競選辦公室 認識霍啟剛成為契機
立法會選舉12月7號舉行，「劍后」江旻憓參選旅遊界尤其矚目，近日傳媒發現佢同另外3個候選人夾租競選辦公室，契機就係體育、演藝、文化及出版界候選人霍啟剛。 政府最近刊憲公布獲得有效提名嘅候選人名單，包括候選人編號同報稱地址。當中，江旻憓聯同選舉委員會界別候選人莊家彬同范凱傑報稱地址係長沙灣長江工廠大廈同一個單位。據am730 ・ 4 小時前
伊能靜罕談與庾澄慶離婚 內疚沒給兒子完整的家
【on.cc東網專訊】台灣藝人「哈林」庾澄慶和伊能靜2009年離婚，之後兩人都各自再婚，並生下小孩，而兩人所生的兒子「小哈利」庾恩利近年亦出道發展，雙方更是費盡心思幫忙宣傳，近日小哈利登台開唱，伊能靜也到場支持。而日前，伊能靜亦發文回憶兒子中學畢業典禮時，自己正東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
傳施曼尤或被撬 般茅高層：交易互惠互「利」
【Now Sports】般尼茅夫總經理比伯真高指，大球會提出買人要求時，往往難以抗拒，暗示施曼尤投利物浦的傳聞或有望成真。般尼茅夫總經理比伯真高談及球員買賣時說：「當像皇家馬德里、利物浦或巴黎聖日耳門提出收購，他們都是有份競逐歐聯的球會，我們哪有資格向球員說『不，不能去，你不能實現你的夢想』，所有球會都不會這樣。因為，不是所有球會都是皇家馬德里，那是一個機會，一單交易或可讓各方受惠，對嗎？我認為這正是我們努力尋找一個大家都可互贏的共同點。」利物浦體育總監李察曉士，是當日一手將施曼尤（Antoine Semenyo）引入般尼茅夫的人，如今已是利物浦的體育總監，有傳他有意於1月或明夏洽購施曼尤，為紅軍添入一名快翼，聽比伯真高之言，看來是有望成真。施曼尤今季在般尼茅夫表現出色，英超11戰攻入6球及交出3次助攻。據了解，施曼尤跟般茅的合約，是存在違約金條款，有指超過7500萬鎊，而有意收購他的球會，還有曼聯和熱刺。now.com 體育 ・ 5 小時前
全運會｜三鐵中環鬧市作賽 港將奧斯卡勇奪男子個人賽銅牌
香港代表團再有全運會獎牌入手！港將奧斯卡周六早上出戰全運會三項鐵人賽事，在49位參賽選手之中躋身3甲，最終以1小時49分21秒奪得銅牌...Yahoo 體育 ・ 2 小時前
全運會預告｜港隊兵分三路衝擊獎牌 何詩蓓瞄準100自金牌 三鐵中環鬧市舉行 女重佘繕妡粉墨登場
第15屆全運會周六賽事，香港代表團將會兵分三路衝擊獎牌，包括中環鬧市上演的三項鐵人賽事，啟德體藝館舉行的女子重劍比賽...Yahoo 體育 ・ 7 小時前
英超 ｜前槍手上車後悔 奧巴美揚：好很錯！
現年36歲的奧巴美揚，近日接受訪問，談到過去在英超的日子。他曾是阿仙奴的絕對主力，但後來不觀離去，再快速過檔死敵車路士，他直播中爆粗來承認上車是「一個big fxxxxxx 錯誤」！Yahoo 體育 ・ 9 小時前
【萬寧】今日出位價（只限15/11）
萬寧今日出位價L'Oreal Paris巴黎歐萊雅花蜜奢養膠原滋潤乳霜套裝、花蜜膠原眼霜套裝、花蜜膠原輕盈乳霜套裝$259/件；全系列傾注麥盧卡花蜜，緊緻飽滿，補充再生肌膚膠原。YAHOO著數 ・ 4 小時前
話題 ｜26歲麥巴比入400球 未係史上最快
法國及皇馬前鋒麥巴比，在 26 歲 328 日攻入 400 球的球員。成為現今球壇最快達成此里程碑的人。但他未係史上最快，最快的人23歲已做到。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
供應鏈又一雷！中國停止對美國出口釔 恐衝擊航太與晶片產能
《路透》周五 (14 日) 獨家報導，全球稀土元素「釔」(Yttrium)供應正快速緊縮。隨著中國祭出出口限制，航空航太、能源與半導體產業恐面臨成本飆升與供應中斷的風險，市場憂心新一波稀土危機正在醞釀。鉅亨網 ・ 15 小時前
【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調
香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨晚（13日）於全運會 200 米自游泳決賽中，以由頭帶到尾的姿態下，游出 1:54:85 輕鬆奪金；Siobhan 今天早上隨即進行 100 米自的...運動筆記 ・ 18 小時前
全運會｜何詩蓓轉戰100米自由泳 全場最快入決賽 明晚衝擊個人第2金
香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）勇不可擋，挾贏得女子200米自由泳金牌氣勢，周五（14日）於「第十五屆全國運動會」再度登場出戰另一強項100米自由泳，Siobhan繼初賽游出全場最快時間54秒29後，晚上在準決賽以53秒46率先觸池，總成績第1晉身周六（15日）晚7時舉行的決賽，力爭個人第2面金牌。Yahoo 體育 ・ 20 小時前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來
今（14日）晚播映大結局的《金式森林》，昨晚（13日）一集相當精彩，出名好戲的龔慈恩（龔姐）由頭帶到落尾，在潛力後輩陳曉華及羅子溢神助攻下、完美Carry四場爆Seed戲，更每場戲都各有亮點！向來予人感覺貴氣、溫柔又大方的龔姐，對上一次飾演奸角已是《使徒行者3》的范曉華，今次相隔五年在《金式森林》再演奸角，雖然前段劇情維持一貫優雅形象，但自「沉底鱷」身份揭盅後，龔姐即演技大爆發、愈演愈癲，尤其昨晚「口蜜腹劍」在羈留所挑機陳曉華，不但瘋癲、陰森、假慈悲兼而有之，就連聲線也相當有戲，輕聲與鍊盡喉嚨用力位恰到好處、收放自如，名副其實老戲骨！Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前