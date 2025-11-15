美股收盤走勢不一 科技股回神

【Now Sports】般尼茅夫總經理比伯真高指，大球會提出買人要求時，往往難以抗拒，暗示施曼尤投利物浦的傳聞或有望成真。般尼茅夫總經理比伯真高談及球員買賣時說：「當像皇家馬德里、利物浦或巴黎聖日耳門提出收購，他們都是有份競逐歐聯的球會，我們哪有資格向球員說『不，不能去，你不能實現你的夢想』，所有球會都不會這樣。因為，不是所有球會都是皇家馬德里，那是一個機會，一單交易或可讓各方受惠，對嗎？我認為這正是我們努力尋找一個大家都可互贏的共同點。」利物浦體育總監李察曉士，是當日一手將施曼尤（Antoine Semenyo）引入般尼茅夫的人，如今已是利物浦的體育總監，有傳他有意於1月或明夏洽購施曼尤，為紅軍添入一名快翼，聽比伯真高之言，看來是有望成真。施曼尤今季在般尼茅夫表現出色，英超11戰攻入6球及交出3次助攻。據了解，施曼尤跟般茅的合約，是存在違約金條款，有指超過7500萬鎊，而有意收購他的球會，還有曼聯和熱刺。

now.com 體育 ・ 5 小時前