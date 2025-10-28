近日美國及英國聯手掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，美國法院起訴太子集團創辦人陳志，涉及跨國電訊詐騙及洗黑錢，充公價值150億美元（約1170億港元）的比特幣。檢方形容陳志主導史上最大投資詐騙案之一，每天騙取3000萬美元，其資產遍布亞洲各地，包括香港兩家上市公司。 這份紐約法院起訴書長達68頁，內容巨細無遺，就如一份犯罪集團年報。 其中最可圈可點的，是集團表面從事合法生意，包括房地產及金融服務等，總營運年收入可能不超過數億美元，然而「殺豬盤」（Pig-butchering）詐騙業務，在2018年收入達到「每天超過3000萬美元（約2.34億港元）」，年化後約110億美元！一個建立在強迫勞動和欺騙上的非法業務，比所有合法業務的收益總和高出數十甚至上百倍。 打入柬埔寨政界有內線 集團創建高效邪惡模型的「核心技術」，背後有「國家級」支援。電騙區主要於柬埔寨經營，陳志擅長打入當地政治圈。綜合相關資料，根據2017年柬埔寨《王家公報》公告，他曾擔任內政部長沙肯（Sar Kheng）顧問3年；到2020年10月，柬埔寨前總理洪森任命他為顧問，職級等同部長。 翌年3月，陳志的太子集團宣布捐出3

