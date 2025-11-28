美股收紅 芝商所技術故障一度交易中斷

晨星(Morningstar)發表研報指，阿里巴巴(09988.HK)截至今年9月底止次季經調整EBITA按季下跌近78%，管理層預告雲智能業務收入增長將於未來數季由「加速」轉為「高速」，第三財季客戶管理收入按年增速預期將放緩。 該行認為，經調整EBITA遜預期主要由於期內即時零售虧損擴大及基礎模型與人工智能應用投資增加所致，將阿里2026至2028財年經調整EBITA預測下調5%至7%，但中期(midcycle)盈利預測大致維持不變，又指阿里雲增長指引放緩，主要源於供應限制、內部AI雲使用的季度波動及高基數效應。 晨星維持阿里雲收入及高於指引的資本開支預期不變，客戶管理收入指引則符合預期，認為集團業務擁有寬闊的護城河，市場持續低估管理層強勁執行力及雲業務潛力，價值仍被低估，港股預測合理價值每股251元，而阿里(BABA.US)美股預測合理價值為258美元。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前