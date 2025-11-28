美股收紅 芝商所技術故障一度交易中斷

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
1840億美元穩定幣USDT評等亮紅燈！專家憂成下個雷曼：全球最大龐氏騙局2.0來了
一家註冊在英屬維京群島、總部在香港、實際控制人未知的加密公司發行的穩定幣 USDT，目前鏈上流通總量達 1840 億美元。它承諾永遠等於 1 美元，但標普全球評級日前將其儲備能力評級從 4 砍到 5。儲備能力滿分為 10 分，5 分意味著「弱到不能再弱，基本靠天吃飯」。 標普報鉅亨網 ・ 16 小時前
大家樂大快活半年純利齊挫 北上消費成風 極端天氣衝擊
港人外遊及北上消費影響本地快餐市場，大家樂（0341.HK）及大快活（0052.HK）公布，截至今年9月底止，半年股東應佔溢利分別為4673萬元及1321萬元，按年下跌67.6%及14.8%。大家樂派中期股息10仙，按年減少33.3%；大快活則維持派發中期股息5仙。信報財經新聞 ・ 1 天前
《大行》晨星：阿里(09988.HK)價值仍被低估 預測合理價值251元
晨星(Morningstar)發表研報指，阿里巴巴(09988.HK)截至今年9月底止次季經調整EBITA按季下跌近78%，管理層預告雲智能業務收入增長將於未來數季由「加速」轉為「高速」，第三財季客戶管理收入按年增速預期將放緩。 該行認為，經調整EBITA遜預期主要由於期內即時零售虧損擴大及基礎模型與人工智能應用投資增加所致，將阿里2026至2028財年經調整EBITA預測下調5%至7%，但中期(midcycle)盈利預測大致維持不變，又指阿里雲增長指引放緩，主要源於供應限制、內部AI雲使用的季度波動及高基數效應。 晨星維持阿里雲收入及高於指引的資本開支預期不變，客戶管理收入指引則符合預期，認為集團業務擁有寬闊的護城河，市場持續低估管理層強勁執行力及雲業務潛力，價值仍被低估，港股預測合理價值每股251元，而阿里(BABA.US)美股預測合理價值為258美元。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《沽注一擲》基金經理Burry推4美股「平貨」準備長抱5年
電影《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）近期頻頻示警 AI 泡沫，並且堅定看空英偉達 (NVDA) 等 AI 巨頭，現在將目光投向了價值被低估的「便宜貨」，為廣大投資人提供了新的選股方向。鉅亨網 ・ 12 小時前
加密巨頭Tether成黃金爆升推手 背後意圖曝光
黃金作為傳統的避險資產，今年經歷了一波史詩級的飆升行情，累計暴漲超過五成，屢創價格新高。然而，在人們將目光聚焦於各國央行大量購入黃金的同時，一個來自高度投機的加密貨幣世界的買家：發行美元穩定幣 USDT 的巨頭 Tether，正悄然成為影響金價走勢的關鍵邊際力量。鉅亨網 ・ 1 天前
AI沒泡沫只是剛熱身！艾夫斯點名10檔核心股：真正牛市在後頭
儘管關於 AI 交易泡沫警告聲四起，但但美國投行 Wedbush Securities 知名科技分析師丹 · 艾夫斯（Dan Ives）堅稱，AI 股票不存在泡沫，牛市才剛剛開始。他還推薦了 10 檔值得關注的 AI 股票。 艾夫斯表示，投資人誤判了自網路誕生以來最重要的科技建鉅亨網 ・ 1 天前
納芯微今起招股入場費近11,717元 引比亞迪小米等七基投
已在科創板上市的模擬芯片商納芯微(2676.HK)(688052.SS)公布在港招股詳情，計劃全球發售1,906.84萬股H股，香港公開發售佔約10%(190.69萬股)，國際配售部分佔約90%(1,716.15萬股)，最高發售價為每股116元，預料集資最多約22.11億元。每手買賣單位100股，入場費約11,716.99元。AASTOCKS ・ 21 小時前
摩根大通驚天預言：比特幣已成增長型資產 遲早會站上24萬美元
摩根大通最新研究報告預測，由於市場結構的持續演變，比特幣在長期內具備攀升至 240,000 美元的巨大潛力。鉅亨網 ・ 14 小時前
2026金價走勢 有大行大力唱好 有高人稱貴到咋舌
金價今年成強勢投資，有望達成1979年以來最大升幅。迎接2026年，黃金可以繼續趁回調吸納，抑或已經見頂？今次收集多間大行及國際級投資KOL唱好唱淡意見，一次過供大家參考。Yahoo財經 ・ 13 小時前
遇見小麵今起招股 引海底撈等六基投
連鎖中式麵食品牌遇見小麵(2408.HK)在港招股，計劃全球發售9,736.45萬股H股，當中香港公開發售佔10%，即973.65萬股，國際配售部分佔90%，涉8,762.8萬股。發售價介乎每股5.64至7.04元，預料最多集資約6.86億元。每手買賣單位500股，入場費約3,555.51元。AASTOCKS ・ 1 天前
決戰2026！專家：阿里與字節將在「電商+AI」主軸迎來天王山之戰
阿里巴巴周二 (25 日) 公佈 9 月為止一季財報，引發市場廣泛關注，財報發佈時間比往常延後一小時，足見其受關注程度之高，該集團第三季營收達 2478 億元(人民幣，下同)，略高於市場預期，但經調整 EBITA 僅 90.73 億元，年減 73%，Non-GAAP 會計準則下的淨利 103.鉅亨網 ・ 1 天前
蔡崇信定義阿里AI新戰場：不是模型最好 而是應用最廣
阿里巴巴集團 (09988-HK) 最新財報顯示，雲端業務營收年增 34%，成為拉動整體成長的主要引擎。與此同時，阿里旗下大模型應用「千問 App」（Qwen App）公鉅亨網 ・ 1 天前
郭家耀：港股短期未有明顯方向 阿里(09988.HK)雲業務表現強勁
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀稱，美股週四(27日)感恩節假期休市，恆指夜期略為偏軟，預料大市早段變動不大。美元走勢偏軟，美國十年期債息維持於3.99厘水平，金價反覆偏軟，油價則大致靠穩。 內地股市昨日向上，滬綜指高開高走，收市上升0.3%，滬深兩市成交額繼續清淡。 港股昨日表現反覆，指數全日好淡爭持，收市錄得溫和升幅，整體成交保持清淡。藍籌股個別發展，投資者入市態度審慎，短期大市未有明顯方向，預料指數繼續於25,200至26,200點水平上落。 另阿里-W(09988.HK)公布第二季股東經調整盈利為103.52億元人民幣(下同)，按年下跌72%；收入2,477.95億元，按年上升5%。若不考慮高鑫零售(06808.HK)和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入按年增長15%。經調整EBITA為90.73億元，按年下跌78%。第二季阿里巴巴中國電商集團收入1,325.78億元，按年上升16%；其中電商業務收入1,029.33億元，增長9%；客戶管理收入增長10%至789.27億元，主要由Take rate提升所驅動。阿里巴巴中國電商集團的經調整EBITA為104.97億元，按年下跌76AASTOCKS ・ 20 小時前
立足股壇｜港股12月料續區間上落｜JK爸爸（陳立展）
港股繼續維持整固格局，12月料也會繼續維持區間上落，預期恒指會在24800點至26,800點之間上落。 上周四...BossMind ・ 1 天前
萬科違約｜傳萬科尋求短期貸款避違約 兩家中資銀行已拒絕 滙豐：萬科屬個別風險
根據媒體引述消息人士指出，內地房地產企業萬科（2202）由於下個月將會有兩筆債券到期，為了避免債務違約，萬科正...BossMind ・ 16 小時前
策略師：流動性充沛 美股下跌只會是修正 進不了熊市
儘管美國股市近期出現自高點回撤約 5% 的顯著調整，引發全球投資者對熊市是否將至的擔憂。然而，彭博社宏觀策略師 Simon White 認為，在流動性如此充裕的背景下，目前的下跌僅是暫時性修正，系統性崩盤或長期熊市發生的機率極低鉅亨網 ・ 14 小時前
AI泡沫何時爆煲？美國「AI末日」賭盤 市場押注2026年底高危
AI 近年席捲全球，不過市場情緒近期轉向，預測平台 Polymarket 日前更推出「AI泡沫何時爆煲」賭盤，成為金融界焦點。Yahoo財經 ・ 21 小時前
美股日誌｜感恩節假期前 三指數金價四連升
美股在感恩節假期前連升第四日，人工智能相關股份繼續發力，納斯達克指數升近1%，有望收復上周調整的失地。減息預期繼續升温，美國10年期國債息率跌穿4厘，金價連升4日。Yahoo財經 ・ 1 天前
華爾街日報：燒錢未必有用！從英特爾前例看AI投資風險
《華爾街日報》周三 (26 日) 報導，最近，科技業最流行一句話是：在 AI 晶片和運算設備上投資太少，比投資太多更危險。但英特爾 (INTC) 因擴廠投資失利陷入財務困境的例子，讓投資人開始質疑科技業「寧可多花也不能少投資」的 AI 支出邏輯是否存在風險。鉅亨網 ・ 2 天前
美團自2022年以來或首次錄得虧損 深受外賣價格戰影響
【彭博】— 美團股價可能繼續表現不及其他中國科技股，受價格戰影響，這家外賣巨頭近三年來或首次出現虧損。Bloomberg ・ 21 小時前