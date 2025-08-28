目前是業績公布期，不少業績很好的股在公布業績後，卻馬上面對股價下跌的壓力，這是傳統的所謂趁好消息出貨的現象，這些股，在公布業績前股價已經炒上，許多人就是在等待公布業績後趁好業績沽貨。

Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前