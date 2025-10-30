當亞洲多地股市相繼創歷史新高，日經指數重返榮光、印度與台灣股市屢創頂點之際，中國市場卻仍在築底。投資者不免問：中國何時能走出陰霾？事實上，一場「慢牛」已在醞釀，不同於爆發式「蠻牛」，這是一個以政策穩、產業升級與信心重建為基礎的長線牛市。 然而，這場慢牛能否成真，除了內部改革與結構調整，亦必須面對外部挑戰，包括美國政策轉向、地緣衝突等，這些都可能意外地成為中國再出發的契機。 美遏華政策如雙刃劍 美國在科技與金融層面對中國持續設限，例如晶片禁令、投資審查及供應鏈「去中國化」。短期內這些政策無疑為中國經濟及資本市場帶來壓力，長遠而言卻迫使中國企業加速自主創新、降低對外依賴，從而孕育出內生式增長。 另一方面，美國的貨幣與財政政策亦影響全球資金流向。若美國減息周期啟動，美元回軟，資金自然會尋求估值較低的新興市場，A股與港股便有望受惠。 A股代表內需經濟與產業升級，港股則是外資觀察中國的重要窗口。過去港股受美息高企、地緣不穩及內地信心不足拖累，但現時估值極具吸引力，許多中資龍頭股市盈率僅為海外同業的一半。若中國經濟穩中向上、人民幣滙率企穩、外資重新配置亞洲資產，港股將有條件重拾國際投資者信任。中長

信報財經新聞 ・ 1 天前