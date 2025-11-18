四大飲食平台網購優惠碼大放送！
科大擊敗理大、浸大籌辦新醫學院｜本港千萬富翁人口增至 39.5 萬人｜許紹雄出殯 契女佘詩曼哭腫雙眼 ｜11 月 18 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 18 日，星期二。受強烈東北季候風影響，今晚至明早天氣顯著轉涼，本港市區氣溫會逐步降至約 14 度，新界部分地區更會寒冷。明日日間多雲乾燥，最高約 17 度，吹清勁偏北風，紫外線指數預測約為 4 ，屬中等水平，大家記得添衣保暖兼多喝水。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
官方喊停赴日｜逾49萬張赴日機票取消 專家指相對日本同行 對中國航空業衝突更大
因日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論，令中日關係急速惡化，中國外交部上周五（14日）呼籲公民「近期暫勿前往日本」。《南華早報》報道指，自上周六（15日）以來，中國的航空公司已記錄約有49.1萬張前往日本的機票遭取消。不過，有分析認為，中日航空市場由中國的航空公司主導，因此事件對中國航空公司的打擊，可能較日本的航空公司更大。BossMind ・ 19 小時前
微軟聯手輝達最高砸150億美元 Anthropic估值飆至3500億
據《CNBC》報導，微軟宣布與輝達及 AI 新創公司 Anthropic 建立新的戰略夥伴關係，這是該公司努力降低對 OpenAI 依賴的最新跡象。根據協議，微軟將向 Anthropic 投資最高 50 億美元，輝達則投資最高 100 億美元。鉅亨網 ・ 5 小時前
天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度 天文台預料冬季寒冷日數 9 至 17 日屬正常水平｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，今日（18 日）本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚今早在電台節目表示，周三及周四（19 及 20 日）市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，已經預留足夠人手應付長者在天氣轉涼期間的求助來電需要，她並指上個冬季共收到 14 萬個「一線通平安鐘」求助電話，預計數字在今個冬季會相若。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
科技股估值過高疑慮 亞股多收跌
（法新社香港18日電） 投資人對科技股估值過高日益引以為憂，本週聚焦人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報之際，在東京與首爾股巿領跌、比特幣持續走弱下，亞洲股市今天普遍下跌。日股基準日經指數今天重挫3.2%，來到48702.98點。法新社 ・ 12 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
冷鋒迫近明日氣溫跌至 15 度｜美國玩具巨頭集體「盲盒化」｜許紹雄設靈擺滿花籃猶如花海｜11 月 17 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 17 日（星期一）。一道冷鋒正自廣東北部南下，預料會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，本港今晚轉趨多雲，明日明顯轉涼，有一兩陣微雨。市區氣溫會由午夜約 23 度，逐步下降至明晚約 15 度，新界再低一兩度；星期三及星期四市區最低約 14 度，部分新界地區會感到寒冷。本週後期天色好轉，日間非常乾燥，氣溫回升但早上仍清涼，明日最高紫外線指數約為 3 ，強度屬中等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 13 小時前
美股日誌｜英偉達續受壓 道指跌557點收市
美股再度顯著下跌，本週公布業績的英偉達在遭投資者減持，股價受壓，道瓊斯指數一度跌超過700點，納斯達克指數跌幅亦曾超過1%，尾市跌幅稍為收窄。比特幣繼續下瀉，跌穿9.2萬美元水平。Yahoo財經 ・ 1 天前
日圓跌破重要心理關口155 日本財務大臣加強口頭警告
日圓兌美元匯率跌破155關口之際，日本財務大臣片山皋月加強對日圓貶值的警告力度。此前有報導稱日本政府將推出規模超預期的經濟刺激方案，這加劇了市場對首相高市早苗主張刺激的立場可能延緩日本央行加息步伐的擔憂。Bloomberg ・ 20 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
亞洲盃外圍賽︱破紀錄 4.7 萬球迷入場打氣 啟德紅海聲浪淹沒全場 港足雖敗猶榮︱多圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 亞洲盃外圍賽第三圈的關鍵一戰，香港今晚（18日）在啟德主場館迎戰新加坡，在多達 47,762 名球迷入場支持下，雖憑隊長安永佳先開紀錄，但下半場被對手在 5 分鐘內連入兩球反超。港足最終以 1：2 不敵新加坡，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點
中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。 高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中鉅亨網 ・ 20 小時前