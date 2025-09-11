美股早盤再創新高 道瓊大漲逾500點

（法新社紐約11日電） 美國公布最新消費者物價數據後，有分析師認為，這不致影響Fed預計下週降息的腳步，美股3大指數今天早盤再創新高。

美國勞工部今天公布，美國8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.9%，較7月的2.7%加速上升。

分析師表示，此數據大致符合市場預期，但首次申領失業救濟金人數攀升，更加吸引市場目光。也有分析師認為，上月CPI不太可能阻礙Fed預計下週降息的腳步。

在紐約股市早盤，道瓊工業指數大漲536.23點或1.18%，來到46027.15點；標普500指數上揚44.41點或0.68%，報6576.45點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數揚升121.44點或0.56%，至22070.50點，這三大指數盤中均創下歷史新高。

根據美國勞工統計局（BLS），截至9月6日當週，首次申請失業救濟金人數為26萬3000人，較前一週增加2.7萬人，並寫下2021年10月以來新高。

B. Riley財富管理公司策略師霍根（Art Hogan）表示：「今天真正值得關注的是上週失業給付申領人數。這顯示勞動市場明顯轉弱，因此聯準會達成充分就業的目標將成為決策核心。」

霍根預期聯準會將於年底前降息3碼（75個基點）。