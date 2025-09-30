美股普漲下暗流湧動 VT Markets解析第四季投資要點

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月30日 - 2025年第三季度，全球股市延續復蘇態勢，主要股指頻創歷史新高。數據顯示，除個別國家外，全球大部分國家的股市表現亮眼，亞洲市場尤為突出——越南、臺灣、泰國、日本及中國股市漲幅均超10%，顯著優於歐美市場。這一現象主要受聯准會降息預期驅動：美元利率下行削弱美元資產吸引力，促使資金轉向亞洲新興市場。同時，美元走弱的情況下本幣相對升值，推高了股市的投報率，疊加外資通過基金及ETF加速配置，共同為亞洲市場注入了流動性。
AI泡沫爭議：技術反覆運算中的成長性機遇
在股市暴力拉升的狀況下，部分投資者擔憂AI板塊估值泡沫，但當前市場共識認為討論"泡沫破裂"為時尚早。自2023年生成式AI爆發以來，許多企業在技術應用仍處於探索階段，除了賣鏟子的半導體硬體供應商外，多數企業尚未找到穩定的盈利模式。MIT最新研究顯示，90%企業員工已常態化使用AI工具，印證其剛性需求。科技巨頭持續加碼資本支出，反映行業仍處於投入擴張期。
VT Markets研究團隊認為，隨著算力提升與演算法優化，AI使用成本下降將逐步改善"高投入低回報"的現狀，當前更應關注技術升級帶來的長期價值。總的來說，AI泡沫未來有可能發生，但現在仍言之過早。
美股呈普漲格局 科技與通訊板塊領跑
第三季度美股整體呈現普漲格局，顯示寬鬆環境下資金風險偏好顯著提升。除了一些科技巨頭，其餘板塊均有不俗表現：科技與通訊板塊以超10%漲幅領跑，消費類股以8.5%緊隨其後，銀行、公用事業及能源板塊漲幅居中，約4%-5%，而房地產、原材料及醫療保健板塊僅微漲1%。儘管降息預期可能壓縮銀行淨息差，但貸款成本下降將刺激購房需求，不過此類板塊在調整上需要更多時間，現階段尚未出現回暖跡象。
股市狂歡中的理性佈局
現階段股市正處於瘋狂狀態，某公司股價又創新高的新聞頻出，如何在這場股市狂歡中保持理性佈局顯得至關重要。目前聯准會已啟動降息週期，基準利率下調至4.00%-4.25%，OECD預測美國經濟增速雖放緩至1.8%，但仍高於G7平均水準。值得注意的是，標普500指數Shiller P/E比率突破40，需警惕盈利不及預期引發的調整風險。
VT Markets在報告中提醒，投資者後續可聚焦AI數據基礎設施龍頭，同時將部分資金配置在消費品、醫療保健等防禦板塊，降低單一板塊波動對組合的影響。此外還需密切關注聯准會政策動向，VT Markets分析團隊強調，在確保風險可控的前提下，第四季度股市仍具配置價值，但需警惕政策轉向信號可能引發的短期波動。
