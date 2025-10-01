美股逆勢收漲 道瓊標普創新高

近年香港金融界出現不少自稱「私人銀行家」嘅人士，他們在普通銀行分行或小型理財公司中，以此稱號吸引客戶，聲稱自己是高淨值人士的財富顧問。實際上，他們大多只是銷售人員，專注推銷基金、保險、槓桿債券、股權掛鈎票據（ELN）及固定息票票據（FCN），令客戶承擔不必要風險，卻敢自稱「private banker」。 作為一名曾在金融圈工作的從業人員，我見過不少此類現象，今日就分享如何辨識並避開這些金融界的誤導者。切勿誤以為他們是財富守護者，他們往往更像是佣金追求者。 首先，這些假私人銀行家常見的手法是誤導資歷。試想，一名剛畢業的大學生或前地產經紀，突然自稱「私人銀行家」？ 他們缺乏CFA或CFP等專業證書，僅憑銀行內部培訓，就在LinkedIn或名片上標榜此稱號。結果，客戶容易被引入陷阱，投資高佣金產品，最終蒙受損失。此類情況在香港金融界並非罕見，成為行業的一大隱憂。 其次，他們的服務內容往往名不副實。真正的私人銀行家服務高淨值客戶，提供稅務規劃、遺產傳承及離岸投資等專業服務。但這些偽裝者僅推銷標準產品，如基金和保險，還經常勸誘客戶槓桿買債、ELN及FCN。這些產品表面吸引，但風險極高。 以槓桿

Fortune Insight ・ 1 天前