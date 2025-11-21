美股重拾動能 盤中震盪終場收紅

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
市場快訊》從大漲到翻黑：美股昨夜急轉直下的三大誤會
昨天的美股走勢可說是「從歡騰到緊張」，原本在輝達亮眼財報、Google 釋出震撼市場的 AI 新應用帶動下大幅走高，但盤中情緒急轉，終場反而收跌。不少投資人一時間摸不著頭緒：消息這麼好，市場到底在怕什麼？ 1. 甲骨文債務被錯當成鉅亨網 ・ 16 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
中日關係｜內地逾54萬張飛日機票被取消 香港多家航空公司推靈活安排 國泰：彈性處理及提供協助
中日關係持續緊張，中國外交部及香港特區政府保安局日前分別發出赴日旅遊提示，令日本旅遊市場及相關航空業大受影響。...BossMind ・ 16 小時前
立會選舉李家超、葉劉等資料遭「起底」放上網｜信達生物染藍恒指成分股增至 89 隻｜墨西哥佳麗奪環球小姐后冠｜11 月 21 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 21 日（星期五）。受乾燥東北季候風影響，今晚到明日香港大致天晴，明早市區最低約 18 度，新界再低 2 至 3 度，日間乾燥，最高約 24 度，相對濕度仍偏低，紫外線指數預測約為 6，屬「高」水平。未來數日持續天晴乾燥，日夜溫差較大，星期日及星期一日間溫暖，下週中期早晚會略為清涼，出門記得早晚加件外套。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
網民哀號｜中國禁日本水產後印度貨補位？「你敢吃嗎？」登微博熱搜 「這是在核輻射跟大腸桿菌中選擇」
中日關係急速惡化，中方暫停進口日本水產後，近日傳出印度瞄準商機，渴望補位大肆進軍中國市場，印度水產股更是一度爆升。不過，中國網民似乎不太想買單，「便宜30%的印度水產你敢吃嗎」更是高踞登微博熱搜頭3位，不斷表達對印度食品安全的強烈擔憂與吐槽。BossMind ・ 15 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
大師冇點你│領展急跌後的最新部署（李聲揚）
領展（823）公佈業績，結果減派息，令人相當意外。當日港股算平穩，但領展中午一出業績，下午就跌6%，明顯市場相當失望。公司之前，有冇好好引導基金同分析員，暗示畀佢地知業績唔得，或者會減派息？似乎唔係好覺。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
高市早苗拒絕收回「台灣有事論」 中國外交部回應
日本首相高市早苗 21 日拒絕了中國要求收回近期有關台灣言論的要求，並表示與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。對此中國外交部回應堅決反對，要求日方恪守中日四個政治文件精神和承諾，立即收回錯誤言論。鉅亨網 ・ 15 小時前
吳家樂鄧兆尊數圈中麻煩友 女星例遲2個鐘 打排球男藝人開工變衰人 告狀告到導演俾人炒
娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞－Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
若中國施壓升級 日本或將尋求美國等盟友的支持
【彭博】— 日本正尋求應對首相高市早苗將台灣安全與日本自身安全掛鉤的言論所引發的餘波，若中國升級經濟施壓，日本可能會更倚重美國及其盟友。Bloomberg ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
空方全被打臉？輝達財報全方位反擊 盤前股價飆逾5%
《CNBC》報導，人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 周四 (20 日) 盤前交易大幅反彈，在公布優於預期的第三季財報後，股價在美東時間凌晨 4 點 15 分左右上漲 5.5%。財報展現出強勁需求動能，加上公司在法說會上正面回應鉅亨網 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
中國「超級大使館」｜軍情五處及軍情六處據報將「開綠燈」准興建 施紀賢擬明年 1 月訪華｜Yahoo
中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限將於 12 月 10 日屆滿。《泰晤士報》周四（20 日）引述消息人士指，使館項目可望獲准興建，軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）都會「開綠燈」。另外報道又指，預計首相施紀賢將會在明年 1 月訪問中國，尋求加強與中國的經濟關係。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前