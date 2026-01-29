美與丹麥格陵蘭展開磋商 盧比歐：將為大家帶來好結果

（法新社華盛頓28日電） 美國、丹麥和格陵蘭展開磋商，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，他預期有關格陵蘭議題的磋商會有「好結果」。

川普日前表明不會下令以武力從盟邦丹麥手中奪取格陵蘭（Greenland）。

盧比歐今天告訴美國聯邦參議院外交委員會：「我們和格陵蘭及丹麥夥伴之間針對這項議題會有一些技術層級會議，我認為我們啟動的程序將為大家帶來好結果。」