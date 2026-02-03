美與伊朗擬恢復核談判 川普：談不成恐釀壞事

（法新社杜拜／華盛頓2日電） 伊朗與美國官員今天透露，雙方本月6日將在土耳其恢復核子談判；美國總統川普警告，假如伊朗未能與美國達成協議，將會有「不好的事情」發生。

川普在白宮告訴記者：「我們現在要跟他們談，要跟伊朗談，能談出結果當然很好，如果談不成，可能會發生不好的事情。」

在緊張局勢升溫之際，川普拒絕評論任何可能對伊朗採取的軍事行動，但他重申派往中東的「強大軍事力量」即將抵達該地區，其中包括一艘航空母艦。（編譯：劉文瑜）