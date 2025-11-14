美與千里達及托巴哥再度聯合軍演 委內瑞拉不滿升溫

Getty Images高市當日涉台發言引發中日外交罵戰，她隔日表示之後會就相關議題更小心發言，但不會收回言論。 在亞洲地緣政治的各個火藥庫中，中日關係似乎從未真正平靜。 就在2025年10月底，日本新任首相高市早苗與中國國家主席習近平在韓國APEC峰會會面，剛就任不久的的高市當時稱，雙方談到兩岸問題，東京表達「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。 然而，僅兩週後，一場中日外交風暴便席捲而來。事情緣由高市於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。 ...

BBC News 中文 ・ 12 小時前