美航太司令部軍機抵達格陵蘭 加強防衛合作

（法新社華盛頓19日電） 北美航太防衛司令部（NORAD）今天表示，該組織的軍機將於近期抵達美軍位在格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），進行「規劃已久」的多項活動。

NORAD是一個由美國和加拿大共同組成、負責北美地區領空監控和防衛的軍事組織。上述聲明發布的時間點，適逢美國總統川普（Donald Trump）要求美方控制這塊享有自治權的丹麥領土，相關緊張局勢升高之際。

聲明並未說明在皮圖菲克太空基地活動內容，只表示這些行動是為了「防衛合作」。

NORAD指出，相關活動已與丹麥協調，並已通知格陵蘭當局。

根據NORAD的說法，這批抵達基地的軍機將與來自美國本土及加拿大基地的軍機共同執行任務。

NORAD表示：「他們將支援各項規劃已久的任務，進一步加強美國與加拿大，以及丹麥王國之間長久以來的防衛合作。」

聲明補充，NORAD「例行性的在北美防衛任務中，執行持續且分散的行動」。