立即投選年度十大消費新聞
美航太司令部軍機抵達格陵蘭 加強防衛合作
（法新社華盛頓19日電） 北美航太防衛司令部（NORAD）今天表示，該組織的軍機將於近期抵達美軍位在格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），進行「規劃已久」的多項活動。
NORAD是一個由美國和加拿大共同組成、負責北美地區領空監控和防衛的軍事組織。上述聲明發布的時間點，適逢美國總統川普（Donald Trump）要求美方控制這塊享有自治權的丹麥領土，相關緊張局勢升高之際。
聲明並未說明在皮圖菲克太空基地活動內容，只表示這些行動是為了「防衛合作」。
NORAD指出，相關活動已與丹麥協調，並已通知格陵蘭當局。
根據NORAD的說法，這批抵達基地的軍機將與來自美國本土及加拿大基地的軍機共同執行任務。
NORAD表示：「他們將支援各項規劃已久的任務，進一步加強美國與加拿大，以及丹麥王國之間長久以來的防衛合作。」
聲明補充，NORAD「例行性的在北美防衛任務中，執行持續且分散的行動」。
其他人也在看
衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下
星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆
近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
政府冒牌水風波｜陳嘉信遭撤回銀紫荊星章授勳 3 名物流署人員表現未達水平 停發增薪點｜Yahoo
政府去年 8 月爆出採購「冒牌樽裝水」事件，財經事務及庫務局今日（20 日）公布檢討政府採購機制專責小組報告，公務員事務局亦公布今次事件的紀律調查結果。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，未發現物流服務署前署長陳嘉信在事件中有疏忽，不過在徵詢政府部門意見後，決定撤回向他頒授銀紫荊星章的決定。楊何蓓茵又指，有 3 位物流署人員的表現未達水平，公務員事務局將會就其中 2 名人員，包括 1 名首長級人員作出正式紀律研訊，並會作出懲處。前述 3 名的人員同樣會被停發增薪點。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 23 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
喚醒全球同情潮！格陵蘭女外長用淚水對抗美吞併野心 終究難逃川普魔爪？
為了緩和與美國的衝突，丹麥外交大臣 Lars Lokke Rasmussen 與格陵蘭自治政府外長 Vivian Motzfeldt 上周三 (14 日) 赴白宮會晤美國副總統萬斯與國務卿盧比歐，期望說服特朗普政府放棄吞併格陵蘭島的念頭，然而努力未果。鉅亨網 ・ 8 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128、OLAY新生高效緊緻套裝 $308（即日起至26/01）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，OLAY新生高效緊緻套裝 $308/件、Elizabeth Arden綠茶香水 $98/件、SK-II 淨肌護膚潔面乳 $255/件、Kose定妝防水噴霧EX+ $68/件、Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128/件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
早餐「吃油一點」更有助減肥！ 醫推薦3食物：助燃脂又穩血糖
不少人為了減肥，早餐刻意少吃、甚至乾脆不吃，但家醫科醫師許書華指出，其實減重不一定要挨餓，早餐「吃油一點」，反而可能對燃脂更有幫助。姊妹淘 ・ 20 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
「劍神」張家朗187萬元買白石角雲滙車位
《信報》報道，港隊劍擊代表兼兩屆奧運金牌得主張家朗新近斥187萬元，購入新地(0016.HK)旗下大埔白石角雲滙一個車位。去年7月，他曾以逾1,600萬購入同項目第1期一個三房戶。AASTOCKS ・ 2 小時前
三上悠亞再赴台應援 巨胸壓玻璃險走光
【on.cc東網專訊】日本暗黑女神三上悠亞，去年破天荒宣布以「最強外援」身分，加盟台灣職業籃球團啦啦隊後，上周末一連兩日再亮相當地球賽應援。賽前她先到球隊商店，為印上其肖像及啦啦隊服號的週邊產品宣傳。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 5 天前
美國強力施壓盟友 卻給中國出口引擎送來神助攻
【彭博】— 在習近平應對前所未有的通縮和投資萎縮之際，他押注中國能向世界出售更多商品以推動成長。為此，特朗普對美國主要盟友的威脅可謂恰逢其時。Bloomberg ・ 15 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 42 分鐘前