美航母抵拉丁美洲 委內瑞拉憂政權受威脅
（法新社卡拉卡斯11日電） 美國航母打擊群今天抵達拉丁美洲，軍事力量集結也因此提升危機。委內瑞拉先前已警告美軍此舉可能引發全面衝突。
美海軍南方司令部（US Naval Forces Southern Command）在聲明中表示，，世界最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已進入責任區，該責任區涵蓋拉丁美洲和加勒比海地區。
「福特號」部署命令於近3週前下達，旨在幫助打擊該地區的毒品走私活動。
美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示，「福特號」的部署「將增強美國偵測、監控和打擊非法行為者及其活動的能力，這些行為者和活動危害美國本土的安全與繁榮以及我們在西半球的安全」。
美國總統川普的政府正在加勒比海和東太平洋地區進行軍事行動，部署海軍和空軍力量進行掃毒攻勢。
