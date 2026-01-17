美航空總署警告：墨西哥、中美洲上空恐有軍事活動

（法新社紐約16日電） 美國聯邦航空總署（FAA）今天發布一系列通知，警告各航空公司在飛越墨西哥和中美洲空域時應「保持謹慎」，因為該地區有「軍事活動」。

美國聯邦航空總署發布一系列訊息，警告存在「潛在危險情況」，並提到全球導航衛星系統可能受到干擾。

美國聯邦航空總署發言人表示：「本署已向飛航情報員發布飛航公告，涵蓋墨西哥、中美洲、巴拿馬、波哥大（Bogota）、瓜亞基爾（Guayaquil）和馬薩蘭海洋飛行情報區（Mazatlan Oceanic Flight Regions），以及東太平洋空域內的特定區域。」這項公告效力將持續60天。

美國特種部隊1月3日突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），準備讓他們因販毒等指控受審。

美國總統川普也曾暗示，他正計劃對墨西哥的販毒集團發動地面打擊，這將是對美國鄰國兼主要貿易夥伴墨西哥的一項挑釁性軍事行動。

川普上週告訴福斯新聞（Fox News）：「我們現在要開始就販毒集團問題，從陸地上進行打擊。這些集團正在掌控墨西哥。」