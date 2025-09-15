美英企業簽署核能協議 釋放大量清潔能源

多家來自美國和英國的公司近期簽署了重大協議，以加快兩國新核能電廠的建設進程。這些協議是在兩國政府之間新達成的協定的推動下進行的，該協定預計將在特朗普總統本週的國事訪問期間正式簽署。美國和英國雙方都希望，這些協議能夠促進新核能項目的重大擴展，並釋放出數十億美元的私人投資，創造數千個新工作崗位。

這項新協議將被稱為「大西洋先進核能夥伴關係」，旨在加快私營公司新核反應堆項目的建設。根據英國政府的新聞稿，該協議將把核能項目獲取許可的時間從現有的三到四年縮短至約兩年，並將有其他多項措施。特朗普預計將於週二抵達英國，開始為期兩天的訪問，屆時該協議很可能會被簽署。

在美國和英國公司之間簽署的協議中，最引人注目的包括美國的X-Energy與英國的Centrica計劃在哈特爾浦建設多達12個先進模組化反應堆的方案，另外還有一個針對全英國的計劃，目標是實現6GW的核電容量。這些公司表示，哈特爾浦項目將能夠為多達150萬個家庭提供足夠的電力，並帶來約5400萬美元（約 HK$ 420 億）的經濟價值。

此外，Holtec、EDF和Tritax計劃在英格蘭諾丁漢郡的前Cottam煤電站開發由小型模組化反應堆供電的先進數據中心。Holtec預計該項目的價值約為149億美元（約 HK$ 1162 億）。另外，Last Energy和DP World也計劃建立全球首個微型模組核電廠，並獲得了約1.087億美元（約 HK$ 84 億）的私人投資支持。Urenco和Radiant亦宣佈簽署了一項新協議，向美國市場供應先進的HALEU燃料。Urenco已在英國建設一座先進燃料設施，並且在探索在美國建設類似設施的可能性。

兩國對於新核能項目的推動顯示出其在能源領域的共同目標。英國工黨領袖斯塔默在今年早些時候宣布，英國將力爭迎來核能的「黃金時代」。同樣，特朗普政府也宣布快速推進多個先進核能項目，並設置了新的時間表以促使新反應堆投入運行。這一夥伴關係還延伸至核聚變能源，通過協調的實驗計劃，英美專家將結合人工智慧技術開發先進的模擬工具，同時測試設施將加快商業核聚變能源的進展。

斯塔默表示，這一具里程碑意義的英美核能夥伴關係「不僅是為我們的家庭供電，更是為我們的經濟、社區和雄心提供動力」。他指出，這些重大承諾將使雙方朝著核能的黃金時代邁進，從長遠來看，將降低家庭開支，同時在短期內創造數千個良好的工作機會，這將使「兩國在全球創新和投資的前沿」。美國能源部長克里斯·賴特表示，在特朗普的領導下，美國「正在迎來真正的核能復興——利用商業核能的力量來滿足不斷增長的能源需求和推動人工智慧革命」。賴特補充道，「今天的商業協議為在美國和英國釋放商業訪問建立了框架，增強了全球能源安全，加強了美國的能源主導地位，並確保了跨大西洋的核供應鏈。」

