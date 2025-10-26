支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
美莉莎恐升級強烈颶風 牙買加海地警戒致命洪災
（法新社邁阿密25日電） 牙買加與海地今天準備面對緩慢移動的熱帶風暴美莉莎（Melissa）可能帶來的毀滅性影響。預計這場風暴將迅速增強為強烈颶風，並可能引發「災難性」洪災。
美莉莎暴風帶在加勒比海地區徘徊流連，豪雨襲擊貧困國家海地，引發多處土石流，在本週已造成3名民眾身亡。
美國國家颶風中心（NHC）最新預報指出，預計美莉莎將於今天增強為颶風，並在明天達到強烈颶風等級，最大持續風速將超過每小時178公里。
氣象單位預測，風暴將從南部逼近牙買加，移動速度將是緩慢而危險。在襲擊這島國數天之後，才會北移威脅古巴東部。
美莉莎強烈風雨可能在牙買加東部、海地西部山區引發致命性洪災，此種疑慮正在升高。
NHC表示，預期海地西南部、牙買加部分地區將爆發「災難性」山洪和土石流。
美國國家颶風中心警告，海地西南部居民必須「立即做好防範，保護生命與財產」；並強調這場風暴很可能「損毀大片基礎設施，社區居民受困時間可能延長」。（編譯：紀錦玲）
