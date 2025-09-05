美衛生部長小羅勃甘迺迪挨轟 川普力挺

（法新社華盛頓4日電） 美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）因為開除科學家並徹底改革國家疫苗政策等決策，在國會接受嚴厲質詢。川普今天對備受爭議的小羅勃甘迺迪表達支持。

川普在一場與科技業高層的白宮晚宴上表示：「他是個非常好的人，而且他立意良善，他只是有些比較不一樣的想法。」

這場嚴厲質詢長達3小時，時常演變為相互叫罵。一週前，川普政府將美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任莫納雷斯（Sue Monarez）免職，使得這個美國首要的公共衛生機構陷入混亂。

主持聽證會的聯邦參議院財政委員會民主黨籍領袖魏登（Ron Wyden）為聽證會定調，要求小羅勃甘迺迪宣誓作證，指控他先前承諾不限制疫苗取得的證詞是在說謊。這項要求後來遭到否決。

魏登怒斥：「小羅勃甘迺迪下台才符合國家最大利益，如果他不下台，川普就應該在他傷害更多人之前開除他。」

然而，川普力挺小羅勃甘迺迪，並於今天晚間的一場白宮活動上表示，他「今天表現得很好…我喜歡他與眾不同這一點」。

疫苗已成為日益加深的黨派鬥爭中的引爆點。

立場傾保守派的佛羅里達州昨天宣布將終止所有疫苗接種要求，包括學校在內；而由加州、華盛頓州和俄勒岡州組成的西岸聯盟則宣布，他們將成立自己的疫苗建議機構，以抗衡小羅勃甘迺迪在國家層級的影響力。