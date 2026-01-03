美被揭對中蘇構築核攻擊態勢 模擬核彈秘運沖繩

【on.cc東網專訊】共同社周五（2日）披露，駐日美軍1971年因擔心日方發現其在山口縣岩國基地進行假想使用核武的訓練，將訓練用的模擬核彈秘密轉移到當時處於美軍佔領下的沖繩。報道指此舉構成隱瞞，揭示美軍當時構築針對擁核國前蘇聯和中國的核攻擊態勢。

日媒早前解密冷戰期間，美軍針對中蘇曾在沖繩演練擲氫彈。今次報道引述近日解密的美國官方電報文件指，1971年5月軍隊紀念日前，美軍司令部設在岩國的第一海軍陸戰航空團察覺到旨在獲取核相關情報的情報專家多次活動，航空團司令故命令將模擬核彈從岩國秘密且迅速地移往那霸的美軍設施。

電報又稱，第一海軍陸戰航空團將在1971年7月承擔針對中蘇的核戰爭單一綜合作戰計劃任務，搭載訓練對於完全執行核任務不可或缺。當時的日本社會黨在同年11月的國會上就此追問政府，稱5月疑有核武從岩國轉移到沖繩。但政府沒提及模擬核彈，僅答辯稱「日本沒有核」。

