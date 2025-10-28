「美言不用錢，多做」與其說向現實低頭，不如說看清人性可以很簡單｜周靈山《只在你心頭》

為了跟地球人溝通，我學會了用千字去講一個10個字的意思。

不要以為好難，其實好容易：前言讚賞300字、認同對方的提議很好300字、謙虛地提出自己的想法300字、關心幾句100字，然後讓對方思考。

也不要以為很累，其實幾有活力，要想想，假如硬繃繃講10個字，對方條氣唔順，黑你面、向人呻你、一傳十後變成第1234個版本，到時，你洗水都唔清，自辯、證明給人看你沒問題，所花的時間一定不只一千字。

年輕時學辯論，長大後學忍口，有經歷後豁出去「有果句講果句」結果惹來一身便便，你必定會學懂別自找麻煩的真諦。

朋友跟我說了一句話，好好笑，但嗒落有味：「唔使錢嘅嘢做多啲！」頓時開竅！美言不用錢，多做；千字不用錢，多做；惹麻煩惹小人要好大精力，精力本可用來工作，賠錢就別做。

不是說現實下下錢錢錢，而是人生活到某個年紀，開始無依無靠，又唔知自己幾時死，留多個錢、少惹個麻煩，日子安安樂樂就足夠。與其說我向現實低頭，不如講我只是在自己的世界抬起頭，看清人性可以有多簡單和膚淺，想不到真的讚你兩句，你已經由地球老遠飛來我的火星。

