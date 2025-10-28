尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
「美言不用錢，多做」與其說向現實低頭，不如說看清人性可以很簡單｜周靈山《只在你心頭》
為了跟地球人溝通，我學會了用千字去講一個10個字的意思。
不要以為好難，其實好容易：前言讚賞300字、認同對方的提議很好300字、謙虛地提出自己的想法300字、關心幾句100字，然後讓對方思考。
也不要以為很累，其實幾有活力，要想想，假如硬繃繃講10個字，對方條氣唔順，黑你面、向人呻你、一傳十後變成第1234個版本，到時，你洗水都唔清，自辯、證明給人看你沒問題，所花的時間一定不只一千字。
年輕時學辯論，長大後學忍口，有經歷後豁出去「有果句講果句」結果惹來一身便便，你必定會學懂別自找麻煩的真諦。
朋友跟我說了一句話，好好笑，但嗒落有味：「唔使錢嘅嘢做多啲！」頓時開竅！美言不用錢，多做；千字不用錢，多做；惹麻煩惹小人要好大精力，精力本可用來工作，賠錢就別做。
不是說現實下下錢錢錢，而是人生活到某個年紀，開始無依無靠，又唔知自己幾時死，留多個錢、少惹個麻煩，日子安安樂樂就足夠。與其說我向現實低頭，不如講我只是在自己的世界抬起頭，看清人性可以有多簡單和膚淺，想不到真的讚你兩句，你已經由地球老遠飛來我的火星。
HYBE、SM都搶著要！日本「神顏高中生」顏值爆表，親曝拒絕出道真相！
近日，影片中的主角Shusuke，透過與女友共同經營的 YouTube 頻道 「Minnie＆Shu」 發佈影片澄清：「我從來不是 K-pop 練習生，也沒有簽約任何公司。」他表示，爆紅影片是髮廊上傳的內容，「確實有很多公司聯繫想找我，但他們找不到本人，結果都打去髮廊。我髮型師非常有職業...styletc ・ 16 小時前
陳偉霆、趙露思《許我耀眼》成熱話！平民女孩擠上流的故事捲抄襲風波?
陸劇《許我耀眼》近期引爆全網熱議！ 由陳偉霆與趙露思領銜主演的都會愛情劇，憑藉「平民女孩逆襲上流社會」的劇情，開播即登各大平台熱播榜。然而該劇近日卻陷入嚴重的抄襲爭議，被指控劇情與多部經典作品高度雷同！《許我耀眼》改編自作家張悅然的人氣小說《大喬小喬》，劇版描繪趙露思與陳偉霆的假面婚姻與愛情。《許我耀眼》講述女主角許妍（趙露思 飾）自小由外婆撫養長大，因與原生父母積怨深重，隱瞞出身嫁入豪門，與腹黑霸總丈夫沈皓明（陳偉霆 飾）締結一場表面完美的利益婚姻。雖然劇集成為不少人近日的心水大熱劇集，但同時有網友發現劇中社群留言畫面疑似照搬台劇《我們與惡的距離》（與惡）的「商業模板」，連分鏡都高度相似。加上劇中菜色台詞幾乎一字不差地複製張藝謀導演電影《大紅燈籠高高掛》的對白，趙露思飾演的主播角色台詞也被指出有「參考片段」。 同時又有網友指出，劇情設定更被網友認為與秀智主演韓劇《安娜》高度相似，同樣描述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，連假父母參加婚禮等細節都相同。雖然有着不少爭議，但無阻《許我耀眼》成為近期大熱的劇集，接近大結局時，該劇彈幕互動量已突破3億，創下新紀錄。 推薦閱讀:➤ 《許我耀眼ELLE.com.hk ・ 21 小時前
容祖兒為李昊個唱做嘉賓 錫手摸頸臉貼臉好大膽
【on.cc東網專訊】天后容祖兒跟內地新生代歌手李昊因內地綜藝節目《聲生不息》而結緣，李昊視祖兒為偶像，他在《聲》的初舞台上正是獻唱祖兒的歌曲《心之科學》，之後又一齊合唱了《煙霞》，可謂追星贏家。前晚（25日）李昊在成都舉行個人演唱會，祖兒擔任嘉賓驚喜登場，2人東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
《港樓》北角皇都37伙餘貨將加價3至5% 新世界下月推西九龍新盤
新世界發展(00017.HK)旗下北角皇都全盤累售351伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾39億元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，上周五(24日)有大手買家再添食，前後共斥資逾3,300萬元，購入四伙作投資。她透露，皇都全盤餘下37伙待售，當中分別為31間一房及6間兩房，餘貨將於短期內加價3至5%。 何家欣續指，皇都將設有總樓面面積約8.5萬平方呎的基座商場，樓高4層，舖位約40至50間，現正進行招租，預計租戶組合將以餐飲為主。 另外，新世界正部署「BOHEMIAN COLLECTION」系列全新住宅項目，項目鄰近西九龍高鐵站，主打中小型單位，但不設開放式戶型，現時籌備工作已進入最後階段，最快下月登場。何家欣指，由於項目鄰近高鐵站，預計租賃需求巨大，料可吸引投資者搶購。(sl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
《Yahoo電影》專訪｜Disney+《宇宙Marry Me?》崔宇植愛搞笑自比「片場小狗」 庭沼珉甜讚對手：這是一生人一次的化學作用
Disney+由崔宇植、庭沼珉主演的愛情喜劇《宇宙Marry Me?》自播出以來口碑滿滿，收視也創新高。兩位主角早前更接受《Yahoo電影》專訪，透露了大量不為人知的小秘密！崔宇植就表示自己會於片場帶動氣氛：「我會像隻小狗般四圍跑，令大家感覺都自在。」令拍檔庭沼珉都被感染：「因為他很搞笑，我自己都很驚訝，想不到自己可以如健談、笑這麼多！」兩位劇內外都CP感滿滿，充滿戀愛氛圍！Yahoo Movies HK ・ 17 小時前
任時完回歸歌手身份！變態殺人狂簽約SM延續歌手夢
以《未生》、《緊急迫降》等作品展現精湛演技的任時完，近日正式宣佈與SM娛樂簽下合約，時隔多年重返歌手身份，實現「演員與歌手雙棲發展」的約定！推薦閱讀:➤ 《魷魚遊戲3》「333號」任時完曾封「青龍視帝」！36歲韓國童顏男神穿搭解構➤ Big Bang T.O.P要出個人專輯了！低音炮華麗陣容重回歌手本業Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 21 小時前
檸萌影視(09857.HK)所製短劇《東北愛情往事：閃婚玫瑰》累計播放量突破10億
檸萌影視(09857.HK)公布，旗下短劇廠牌星檸文化所製作的短劇《東北愛情往事：閃婚玫瑰》累計播放量突破10億次，上線3天播放量突破3億次。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
檸萌影視(09857):短劇《東北愛情往事:閃婚玫瑰》累計播放量突破10億次
檸萌影視(09857.HK)宣布，由旗下短劇廠牌星檸文化製作的短劇《東北愛情往事：閃婚玫瑰》累計播放量突破10億次大關，上線3天播放量即突破3億次。(ST)infocast ・ 21 小時前
OpenAI 似乎在打造 AI 音樂生成工具，為人聲伴奏或為影片添加音樂
The Information 日前報導稱，OpenAI 正在籌備一款能根據文字或音訊提示生成音樂的 AI 工具。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
內地實施「跟著微短劇去運動」創作計劃
國家體育總局發廣電總局辦公廳發布關於實施「跟著微短劇去運動」創作計劃通知提出，組織開展「跟著微短劇去運動」主題重點微短劇創作活動，將結合各地體育資源，按照「找準選題、講好故事、拍出精品」要求，組織廣播電視媒體機構、網絡視聽平台及製作機構等在已有重點微短劇項目中增加體育元素、創意及情節，或者通過自制及中外聯合製作等多種方式原創開發新作品，指導重點網絡視聽平台廣泛創作和徵集主題微短劇。 同時，結合各自平台特點和用戶資源，採用主動出題和不限選題相結合方式，統籌細分領域內容創作的題材和風格，面向高校、機構、工作室、運動達人及體育愛好者等廣泛徵集，選出一批優秀作品。發揮重點網絡視聽平台的用戶、渠道和商業模式等優勢，加大對優秀作品的支持力度，通過開設專題、專區及話題進行重點推薦，積極放大微短劇的影響力。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《經濟》加拿大9月批發銷售量預期變化不大
根據加拿大統計局初步估計，加拿大的批發銷售額預計在今年9月將幾乎持平，此前8月下降1.2%，主要是由於機械設備和供應品子行業的銷售額下降所致。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 5 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 19 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 23 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 17 小時前