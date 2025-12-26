美證實空襲聖戰組織獲奈及利亞政府同意

（法新社華盛頓26日電） 美國今天證實，其對在西非國家奈及利亞北部活動的聖戰組織採取的空襲行動，是在奈及利亞同意下發動。

1位要求匿名的五角大廈官員表示：「美國戰爭部與奈及利亞政府合作來執行這些打擊。這些行動是受到奈及利亞政府批准。」

這位美國官員並未說明，奈及利亞軍方是否涉入這些空襲。