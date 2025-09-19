美議員促限制中國航班降落 施壓恢復稀土供應

【on.cc東網專訊】美國眾議院中國問題特別委員會主席穆理納（John Moolenaar）周四（18日）呼籲特朗普政府，限制或暫停中國航空公司在美降落權，除非中方全面恢復向美供應稀土磁鐵。

穆理納表示，美國應審查現行出口管制政策，包括對華出售的商用飛機、零部件和維修服務；又建議與主要盟友協調，限制中國航空領域的對外投資。他指出，此舉將向北京傳遞一個明確信號，就是不能在不承擔對自身戰略產業後果的情況下，切斷對美國國防工業至關重要的供應。

報道指出，受中美航空市場需求持續低迷影響，美國的航空公司目前只營運獲准赴華的部分航班。美國運輸部周三（17日）批准再延長6個月，允許聯合航空、美國航空和達美航空每周合計執飛48趟往返中國的航班，遠低於獲批的119趟。中國航空公司赴美航班數量與此相若。

