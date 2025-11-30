美議員：華府提方案 讓馬杜洛有機會離開委國

（法新社華盛頓30日電） 美國對委內瑞拉展開軍事行動有一觸即發態勢。共和黨籍聯邦參議員穆林今天表示，華府已經提出讓委內瑞拉總統馬杜洛有機會離開他的國家，前往俄羅斯或其他地方。

美軍對區域仍維持顯著部署的同時，總統川普昨天對委內瑞拉的威脅急劇升級，警告應該將委內瑞拉領空視為「完全關閉」。

雖然川普尚未公開威脅對馬杜洛（Nicolas Maduro）動武，但他近來表示，美國阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動「很快」將展開。

馬杜洛則表示，他將美軍對加勒比海進行部署視為推動政權更迭的前兆。

美國參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）成員穆林（Markwayne Mullin）今天在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目中表示：「順帶一提，我們給馬杜洛一個離開的機會。我們表示，他可以離開並前往俄羅斯，或者前往別的國家。」

當被問到川普是否計劃攻打委內瑞拉時，這位來自奧克拉荷馬州的議員說：「不，他已經非常清楚表明我們不會派兵進入委內瑞拉。我們要做的是保護我們自己的國土。」

自從9月以來，美國鎖定加勒比海和東太平洋疑似販毒船進行空襲，已經造成至少83人死亡。

華府指控左翼領袖馬杜洛領導一個販毒集團。

堅定支持川普的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）昨天在社群平台X上指出，馬杜洛「是一位遭到美國法院以販毒罪名起訴、靠恐怖統治維持掌控委內瑞拉的非法領袖」。

「川普總統終結委內瑞拉這種瘋狂亂象的堅定承諾將拯救無數美國人的生命，並且讓美麗的委內瑞拉人民重獲新生。我聽說土耳其和伊朗這時候很不錯…。」

隨著美國軍力持續擴張，全球最大航空母艦已經對加勒比海進行部署，美國戰鬥噴射機和轟炸機最近幾天也多次在委內瑞拉海岸外巡航。