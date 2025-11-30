宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
美議員：華府提方案 讓馬杜洛有機會離開委國
（法新社華盛頓30日電） 美國對委內瑞拉展開軍事行動有一觸即發態勢。共和黨籍聯邦參議員穆林今天表示，華府已經提出讓委內瑞拉總統馬杜洛有機會離開他的國家，前往俄羅斯或其他地方。
美軍對區域仍維持顯著部署的同時，總統川普昨天對委內瑞拉的威脅急劇升級，警告應該將委內瑞拉領空視為「完全關閉」。
雖然川普尚未公開威脅對馬杜洛（Nicolas Maduro）動武，但他近來表示，美國阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動「很快」將展開。
馬杜洛則表示，他將美軍對加勒比海進行部署視為推動政權更迭的前兆。
美國參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）成員穆林（Markwayne Mullin）今天在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目中表示：「順帶一提，我們給馬杜洛一個離開的機會。我們表示，他可以離開並前往俄羅斯，或者前往別的國家。」
當被問到川普是否計劃攻打委內瑞拉時，這位來自奧克拉荷馬州的議員說：「不，他已經非常清楚表明我們不會派兵進入委內瑞拉。我們要做的是保護我們自己的國土。」
自從9月以來，美國鎖定加勒比海和東太平洋疑似販毒船進行空襲，已經造成至少83人死亡。
華府指控左翼領袖馬杜洛領導一個販毒集團。
堅定支持川普的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）昨天在社群平台X上指出，馬杜洛「是一位遭到美國法院以販毒罪名起訴、靠恐怖統治維持掌控委內瑞拉的非法領袖」。
「川普總統終結委內瑞拉這種瘋狂亂象的堅定承諾將拯救無數美國人的生命，並且讓美麗的委內瑞拉人民重獲新生。我聽說土耳其和伊朗這時候很不錯…。」
隨著美國軍力持續擴張，全球最大航空母艦已經對加勒比海進行部署，美國戰鬥噴射機和轟炸機最近幾天也多次在委內瑞拉海岸外巡航。
宏福苑五級火災｜全港政府建築物及設施下半旗誌哀 市民到弔唁處悼念遇難者(羅泳思報道)
【Now新聞台】政府就宏福苑大火災舉行悼念儀式，全港政府建築物和設施一連三日起，下半旗誌哀。而全港18區設置的弔唁處，不少市民到場悼念。 悼念宏福苑火災罹難者儀式，早上八時在政府總部舉行。國旗及區旗徐徐升起，之後再緩緩降下至旗桿一半。行政長官李家超、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融、一眾司局長及行會非官守成員等，默哀三分鐘，他們之後政總內簽署弔唁冊，向罹難者誌哀。同一時間，立法會也舉辦哀悼儀式，主席梁君彥連同沒有參選的議員和職員等出席。除了政府建築物和設施一連三日下半旗外，政府亦在全港18區設置弔唁處。在大埔富亨鄰里社區中心會堂有市民前來簽署弔唁冊，表達對罹難者的深切悼念。悼念市民鍾女士：「我寫了兩句，深切悼念宏福苑火災遇難者，願宏福苑居民盡快走出傷痛。」悼念市民郭小姐：「遠處一直看著它擴散，變相心情是異常難受，因為完全是愛莫能助的感覺，以及大埔人會覺得這個土生土長的地方，現在怎麼辦。」今次火災隸屬沙田消防局的37歲消防員何偉豪不幸殉職，有市民到場擺放鮮花和心意卡。悼念市民溫小姐：「他已經盡了自己最大努力，所以很多謝他，捨己為人，多謝他們，不顧自己的安now.com 新聞 ・ 1 天前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 14 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前