美財長貝森特下周於馬德里晤副總理何立峰
《路透社》周四(11日)報道，美國財政部表示，美國財長貝森特(Scott Bessent)將於下周訪問西班牙馬德里，期間與中國國務院副總理何立峰及其他官員會面，討論貿易、經濟及國家安全問題。
報道引述美國財政部的聲明，指今次美中會晤是貝森特於本月12至18日到訪西班牙及英國行程的一部分。報道又指，討論議題包括短片分享平台TikTok的情況，以及中美共同努力打擊洗黑錢等。財政部指，貝森特在馬德里及倫敦，分別會與西班牙及英國政府官員會面，之後參與美國總統特朗普國事訪問英國的行程，並與英王查理斯三世會面。
