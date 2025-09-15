美財長：美國「非常接近」與中國就TikTok達成協議

（法新社馬德里15日電） 美國財政部長貝森特今天在西班牙首都馬德里與中國代表繼續進行貿易磋商，他在會前表示，美方「非常接近」與中國就熱門短影音社群平台TikTok的爭端達成協議。

貝森特（Scott Bessent）和中國國務院副總理何立峰昨天起在馬德里展開新一輪經貿磋商，尋求縮小兩國在貿易和技術方面的分歧，這些分歧已導致世界前兩大經濟體的關係緊張。

會談預計持續至17日，也就是TikTok找到買家或面臨禁令的最後期限。

貝森特抵達西班牙外交部參加第2天會談時告訴記者：「就TikTok交易本身而言，我們非常接近解決問題。」

他補充道：「假如我們未能就TikTok達成共識，也不會影響兩國的整體關係。最高層級的關係仍然非常好。」

TikTok母公司為中國網路公司字節跳動。

美國一項聯邦法律原定於現任總統川普（Donald Trump）1月20日就職典禮的前一天生效，此法以國家安全為由，要求字節跳動出售TikTok，否則將被美國禁用。

但川普暫停實施這項禁令。他在2024年競選總統時高度仰賴社群媒體，曾表示自己很喜歡TikTok。