美財長：華府準備好對俄國加強施壓 盼歐洲配合

（法新社華盛頓7日電） 美國財政部長貝森特今天表示，華府已準備好對俄羅斯「加強施壓」，但歐洲也須有所行動，才能真正迫使莫斯科重返談判桌。

美國總統川普（Donald Trump）近來多番努力促使俄羅斯與烏克蘭停火，但俄國昨天深夜又發動一波無人機和飛彈攻勢，且規模是其全面侵略烏克蘭3年多以來最大。 貝森特（Scott Bessent）接受美國國家廣播公司（NBC）節目「與媒體會晤」（Meet the Press）訪問時透露，川普與其副手范斯（JD Vance）5日已與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）有1場「非常具建設性的通話」，他自己也與范德賴恩有過交談。

貝森特表示：「我們談論到我們美國與歐盟彼此能夠共同採取哪些行動。我們已經準備好對俄羅斯加強施壓，但我們需要歐洲夥伴跟上。」

他進一步指出，若歐美能同意採取更多制裁措施，例如對購買俄羅斯石油的國家實施次級關稅，「俄國經濟將全面崩潰，這將迫使（俄國）總統蒲亭（Vladimir Putin）坐上談判桌」。