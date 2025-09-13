美貿易限制清單增32實體 大部分來自中國

【on.cc東網專訊】美國商務部工業和安全局（BIS）周五（12日）發布公告，將32間實體列入商務部貿易限制清單，即日起生效。當中包括24間中國實體，另還有印度、伊朗、新加坡、土耳其等的實體。

公告提到的兩間中國企業，包括吉姆西半導體科技（無錫）股份有限公司和吉存半導體科技（上海）有限公司，因為涉嫌協助早已被列入黑名單的中國晶片製造商中芯國際集成電路製造有限公司，採購美國晶片製造設備，而被列入清單。向清單上的實體運送美國設備需要許可證，即使申請亦可能被拒絕。

清單上亦包括製造高效能運算晶片的上海復旦微電子集團股份有限公司，及多間位於中國大陸、新加坡和台灣的關聯公司。這些公司被指採購美國原產商品，用於支持中國軍事現代化，亦參與中國先進計算、製造及分銷領域工作，直接向中國軍方、政府和安全機構供貨。

