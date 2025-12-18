美贊臣溫暖聖誕 攜手六家慈善機構捐贈營養補充品予社區家庭

120載關愛傳承 社區同行守護孩子健康

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月18日 - 美贊臣營養品（香港）有限公司（下稱「美贊臣」）聯同六家非牟利組織，於聖誕前夕捐贈配方奶粉及媽媽藻油DHA營養補充品予本地基層家庭，以實際行動履行企業社會責任，展現對嬰幼兒健康及福祉的長期承諾。





美贊臣致力回饋社會，透過捐助及義工服務，為本地基層婦女及孩子提供優質營養支援。



美贊臣一直與父母們並肩同行，並關顧社區需要。繼今年母親節傳遞溫暖後，公司於聖誕前夕再度攜手啓愛共融社區中心、膳心連基金、聖雅各福群會FOOD-CO、民社服務中心、樂餉社，以及明愛青少年及社區服務風信子行動，為近2000個低收入家庭提供優質營養支持，並動員員工參與義工活動，親臨社區以愛心及關懷為孩子們提供一生中最好的開始。



美贊臣營養品（香港）有限公司香港業務總監高家敏表示：「美贊臣自成立至今已有120年，扎根香港超過50年。長久以來，我們陪伴無數父母走過育兒旅程，同時持續回饋社會，透過捐助和義工服務向有需要的家庭獻上關懷，並提供優質營養支援，助力孩子們健康成長，同時有助減輕基層家庭的負擔，望能讓這個聖誕節充滿溫暖與希望。」



啓愛共融基金有限公司創辦人及行政總裁傅雅妮亦表示:「啓愛一直致力為深水埗的基層家庭提供適切支援，深知優質營養對嬰幼兒腦部及身體發展至關重要。感謝美贊臣營養品（香港）有限公司於聖誕前夕慷慨捐贈配方奶粉及媽媽藻油DHA，並派出義工團隊到我們的中心與家長互動，將溫暖與關懷直接送至每個家庭。這份及時而珍貴的支援，不但減輕了低收入家庭的經濟壓力，更讓孩子能在起步階段獲得最佳的營養保障。」



膳心連基金營運總監翁懿華表示：「一直以來，膳心連致力減少食物浪費與飢餓，並積極推動社區健康。我們更堅信獲得充足且優質的營養是每個人應享有的基本權利，這對正處於關鍵成長期的嬰幼兒及母親至關重要。美贊臣對營養的堅持，正正呼應我們希望為社區提供營養支援的願景。在此感謝美贊臣連續多年的支持，這批物資切實地填補了我們服務的弱勢社群的營養缺口，也為他們在聖誕前夕送上最實質且溫暖的節日祝福。」



關於美贊臣營養品（香港）有限公司

早自 1905 年創立至今，美贊臣已有一百多年的歷史。作為全球知名的嬰幼兒營養品品牌，致力為全球嬰幼兒提供科學營養，給他們帶來一生最好的開始，是美贊臣矢志不渝的使命。



憑藉卓越的品質，美贊臣深受營養學家和父母的信賴。專注嚴謹的態度、持續創新、不斷追求卓越以及對社會的關懷回饋，也為美贊臣樹立良好的品牌形象。



在香港建立超過半世紀，美贊臣一直為父母提供優質的嬰幼兒營養品，以及不同的育兒資訊和專業意見，贏得家長的信賴與支持，領導嬰幼兒奶粉行業。



每一天，美贊臣的專家都在為不同營養需要的孩子而努力，亦是全球極少數堅持生產特殊配方奶粉的品牌之一，為有需要的孩子帶來希望。



詳情可瀏覽：

http://www.meadjohnson.com.hk/







