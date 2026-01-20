美贊臣「BB營養學院」進駐春季BB展 讓新手爸媽遊學寶寶營養所需 會場限定禮遇不容錯過

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月20日 - 一年一度的「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」將於2月6至8日隆重登場。美贊臣營養品（香港）有限公司（下稱「美贊臣」）誠邀新手爸媽及準父母蒞臨A9展位的美贊臣「BB營養學院」，透過輕鬆互動方式，由淺入深了解嬰幼兒由初生至成長階段的不同營養需要，為孩子的未來發展打下良好基礎。展覽期間，美贊臣更會送出豐富的迎新禮遇及多重產品優惠，大家切勿錯過。





圖1

廣告 廣告



營養遊學 認識寶寶發展所需

美贊臣精心打造的「BB營養學院」，以簡單生動的方式，輔以科學知識介紹及互動環節，幫助爸媽們認識啟迪寶寶健康及智力發展所需的各種重要營養要素，為守護孩子的成長做好超前準備。



美贊臣營養品（香港）有限公司香港業務總監高家敏表示：「父母是寶寶人生中第一個守護者，小朋友未來的各項發展，取決於父母今天對育兒營養的認知。美贊臣作為國際性的嬰幼兒營養品品牌，特別在這次展覽中打造專屬的『BB營養學院』，讓父母們可以從了解寶寶的營養所需開始，陪伴孩子開啟健康成長之路，給寶寶一生最好的開始。」



多重禮遇與優惠 讓您滿載而歸

親臨「BB營養學院」，新手爸媽可獲得一系列美贊臣期間限定優惠及禮品，為寶寶提供更全面的照顧。詳情如下：



現場憑懷孕/出生證明(18個月或以下) 成功登記加入《美贊臣會》，可獲贈限定「迎新禮品包」，包括美贊臣多感官學前遊戲墊(1個)、美贊臣多用途環保袋(1個)、舒特膚嬰兒護理試用裝(1份)、HUGGIES Natural 天然透氣紙尿片NB 碼(2片裝)、HUGGIES 超迷你純水嬰兒濕紙巾(8片裝)，以及babySWIPE 環保竹纖維濕巾迷你裝 (8片) 或babySWIPE 奶瓶及蔬果濃縮洗劑旅行裝 (100毫升)。美贊臣多感官學前遊戲墊的造型可愛，墊上印有字母及色彩繽紛的學習內容，讓寶寶探索觸覺、視覺和聽覺的體驗，支持寶寶全方位視覺和腦部發展。

憑懷孕/出生證明(18個月或以下) 於即日起至 2 月4日於網上預先登記成為《美贊臣會》，會員 (登記連結： https://bit.ly/4aUsx55) ，並於展覽期間親臨美贊臣攤位出示有效確認訊息，除可獲贈 「迎新禮品包」外，更可獲舒特膚温和潔膚露(29毫升)及潤膚乳液(29毫升)。

圖2





凡以首購優惠價購買A+ 智睿或Enfinitas藍臻指定階段配方奶粉一罐，即可獲贈總值超過港幣410元的限定禮品，包括HUGGIES Natural 天然透氣學習褲XXL碼 (20片裝)、 舒特膚嬰幼兒保濕低敏防曬乳液 SPF50+ 150毫升(1支)，以及CLARINS賦活嫩肌纖體套裝(1套)(含賦活雙精華3天體驗裝、第8代超輕盈纖體精華8毫升(1支)及透滑身體磨砂8毫升(1支)，以及精美化妝包(1件))。

圖3



2026年「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」詳情︰



日期：

2026年2月6至8日 （星期五至日，共三天）

時間：

2026年2月6至7日︰上午10時至下午8時



2026年2月8日︰上午10時至下午7時

地點：

香港會議展覽中心新翼Hall 1

美贊臣「BB營養學院」：

A09展位





Hashtag: #美贊臣 #BB營養學院



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於美贊臣營養品（香港）有限公司

早自 1905 年創立至今，美贊臣已有一百多年的歷史。作為全球知名的嬰幼兒營養品品牌，致力為全球嬰幼兒提供科學營養，給他們帶來一生最好的開始，是美贊臣矢志不渝的使命。



憑藉卓越的品質，美贊臣深受營養學家和父母的信賴。專注嚴謹的態度、持續創新、不斷追求卓越以及對社會的關懷回饋，也為美贊臣樹立良好的品牌形象。



在香港建立超過半世紀，美贊臣一直為父母提供優質的嬰幼兒營養品，以及不同的育兒資訊和專業意見，贏得家長的信賴與支持，領導嬰幼兒奶粉行業。



每一天，美贊臣的專家都在為不同營養需要的孩子而努力，亦是全球極少數堅持生產特殊配方奶粉的品牌之一，為有需要的孩子帶來希望。



詳情可瀏覽：

http://www.meadjohnson.com.hk/







新聞稿由客戶提供

