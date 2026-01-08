美起訴網路詐騙首腦 陳志柬埔寨落網並遭引渡至中國

（法新社金邊8日電） 金邊當局7日指出，出生於中國的富商陳志被美國以詐欺及洗錢罪名起訴，指控他在柬埔寨經營一個數十億美元規模的網路詐騙集團，已在當地被逮捕並引渡至中國。

美國檢方表示，陳志涉嫌在柬埔寨指揮強迫勞動園區運作，這些園區內的受害者遭人口販運，被關押在週遭佈有高牆與鐵絲網、宛如監獄的設施中。

陳志去年10月被美方起訴並遭華府與倫敦制裁後，歐美及亞洲多國當局已針對他所屬「太子集團控股」展開密集的資產查扣行動。

陳志創立的太子集團是一家跨國企業集團。根據美國司法部，這個集團被認為是「亞洲最大跨國犯罪組織之一」的掩護門面。

柬埔寨內政部7日發布聲明，稱當局「已逮捕三名中國籍人士，分別為陳志、徐吉良（Xu Ji Liang，音譯）與邵繼輝（Shao Ji Hui，音譯），並將他們引渡至中華人民共和國」。

聲明指出，這項6日展開的行動經數個月聯合調查，「在打擊跨國犯罪合作框架下」，依中國當局的請求進行。

柬埔寨內政部表示，陳志的柬埔寨國籍已於12月「依皇家法令撤銷」。

截至7日深夜，中國當局未對陳志被捕及引渡一事發表評論，美國司法部也拒絕置評。

美國司法部去年10月起訴陳志，指控他主導柬埔寨多個園區，迫使遭販運的勞工從事加密貨幣詐騙，非法獲利高達數十億美元。

若在美國被定罪，陳志因電信詐欺及洗錢共謀罪，最高將面臨40年有期徒刑。此案涉及約12萬7271枚比特幣，這些資產已被華府查扣，依現價估算價值超過110億美元。

太子集團否認所有指控。

美方控稱，詐騙園區的勞工在暴力威脅下，被迫執行所謂的「殺豬盤」（pig butchering）詐騙，這是一種加密貨幣投資詐騙手法，先長期建立信任，再竊奪受害者資金。

這類詐騙鎖定全球受害者，造成數十億美元損失。

柬埔寨、緬甸及周邊地區的詐騙中心，常透過假求職廣告吸引外國人，其中多為中國籍人士，前往專門建造的園區，之後強迫他們從事網路詐騙。

美國檢方指出，約自2015年起，太子集團以合法房地產、金融服務及消費性產業為名，在30多個國家展開營運。

陳志與高層主管涉嫌在多國運用政治影響力並賄賂官員，以掩護其非法活動。

在柬埔寨，陳志曾擔任現任總理洪馬內（Hun Manet）和他的父親、前領導人洪森（Hun Sen）顧問。

專家指出，柬埔寨目前有數十個詐騙中心，成千上萬人從事網路詐騙，形成一個規模達數十億美元的產業。（編譯：徐睿承）