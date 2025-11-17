全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
美軍伊拉克屠殺二十周年 倖存女孩：不明白為何兇手逍遙法外
2005 年 11 月，美國海軍陸戰隊在伊拉克市鎮 Haditha 殺害了 24 名平民，史稱「哈迪塔屠殺事件」。事隔二十年，其中一個受害家庭的遺孤 Safa Younes 向傳媒憶述當年慘劇。她有八名家人遇害，自己能夠倖存，全因機警扮死。BBC 取得的證人供詞間接證明是誰開槍殺人，然而他們從未被審訊，即使唯一被控的美軍，最終也只是承認疏忽職守，降職減薪了事。
一個美軍被炸死 24 伊拉克平民賠命
美軍在 2003 年攻打伊拉克、推翻獨裁者侯賽因後，持續軍事管轄伊拉克多年。2005 年 11 月 19 日，海軍陸戰隊一支小隊在 Haditha 一條道路駕駛着四輛悍馬戰車（Humvees）時，觸及一個爆炸裝置，一名士兵死亡，二人受傷。
隨後數小時，海軍陸戰隊在 Haditha 大開殺戒。在爆炸地點附近，他們槍殺了五名正在驅車前往巴格達一間學校的男學生，然後進入三個民宅，幾乎見人就殺，年紀最小的受害者僅三歲，最大的有 76 歲。他們事後聲稱是打擊暴徒，事實上死者全為平民。
受害者中，有一個家庭死了八人，遺下當年 13 歲的 Safa Younes。二十年後，她在發生慘劇的寓所接受 BBC 訪問。事發時，其父親甫開門就被槍殺，家中五名兄弟姊妹和母親、姨母，全被殺光，僅餘她一人倖免。當日海軍陸戰隊殺害的 24 名平民當中，有四人是婦女，六人是兒童。
歷來最長戰爭罪行調查 四軍人控謀殺後全撤控
事後，美國展開歷來最長的戰爭罪行調查，結果無人被問罪。海軍陸戰隊辯稱，他們當時因被炸彈伏擊而作出反應。而 Safa 則指出，美軍入屋時根本沒有指控家人犯了甚麼事，寓所也沒有任何武器。她能奇蹟生還，全因躺在兄弟姊妹身體中扮死，成為全家的唯一生還者。
四名海軍陸戰隊成員曾經被控謀殺，但他們不認罪，結果其中三人獲美國檢察官撤銷檢控，剩下當時最高職級的中士 Frank Wuterich 在 2012 年被審訊。在預審階段，士兵 Mendoza 在沒被檢控下作供，他承認在 Safa 的父親開門時殺害了他，並承認死者當時沒有武器。
事發後翌日被派往 Haditha 調查事件的美國科學鑑證專家 Michael Maloney 指出，從海軍陸戰隊在現場拍攝的照片顯示，慘劇中有兩名海軍陸戰隊員進入 Safa 家中的睡房，槍殺了房中的婦女和兒童。Mendoza 在其證供文本中聲稱，他當時打開睡房門後只見婦女和兒童，就沒有進入房間。但在預審的錄影片段中，他說曾經進入睡房。Maloney 推斷，Mendoza 在預審中的證供相當於承認了一切，除了開槍。
生還者拍片交美軍 從未呈堂
Safa 事後也曾拍下影片，記錄海軍陸戰隊如何打開睡房門，如何投擲一枚沒有爆炸的手榴彈入房間，如何進入房間殺害其家人。影片在 2006 年交給美軍檢察官，但從未在聆訊上呈堂。
另一位海軍陸戰隊成員、准下士 Stephen Tatum 也沒有否認曾參與槍擊，但辯稱只是跟着 Wuterich 進入睡房。Tatum 起初表示不知道睡房內有婦女和兒童，因為視野模糊。但 BBC 取得的另外三份證供顯示，Tatum 承認看到睡房內有兒童正在跪下，還說數目很多，「我受訓時學會向胸部射兩槍、頭部射兩槍，而我照做了」。
Tatum 還在 2006 年 4 月一份證供中承認，他開槍時看到孩子，「我知道是個孩子，我向他開槍」。他還能清楚描述那名孩子身穿白色 T 恤，站在床邊，束短髮。Tatum 的律師辯稱，其當事人是在脅迫下錄取口供。結果在 2008 年，針對 Tatum 的起訴撤銷了，而其證供亦從沒有呈堂。
「輕判如超速告票 聆訊沒有真正的結果」
Maloney 認為，從 Mendoza 和 Tatum 的證供推斷，二人就是射殺 Safa 家人的元兇。Mendoza 沒有回應 BBC 的查詢，Tatum 則透過律師表示想忘記事件。
至於唯一被告 Wuterich，一直堅持已記不起在 Safa 家中發生的事，在協商下他僅承認一項無關痛癢的疏忽職守罪，其律師形容懲罰輕如超速告票。根據 CNN 2012 年報道，Wuterich 僅被判降職至士兵職級，及相應減薪。
Wuterich 的律師 Neal Puckett 不諱言，整個調查和檢控過程一團糟，放棄檢控所有證人無疑於放棄討回公道。Wuterich 另一位律師也坦言，哈迪塔事件的聆訊從來不打算讓受害者發聲，生還者覺得聆訊根本沒有真正的結果，沒有人受罰，的確如此。
美國海軍陸戰隊表示不會重啟審訊。至於 33 歲的 Safa，目前仍住在 Haditha，育有三名孩子。她說不明白為何沒有海軍陸戰隊成員需要為其家人的死負責。至今她仍不時記起這場慘劇，猶如昨日的事。對她來說，真正的罪行是，二十年來仍沒有人因屠殺被審訊懲罰。
其他人也在看
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 5 小時前
九逕山 43 歲男疑失足墮崖亡 周末獨自行山 飛行服務隊直升機運送遺體｜Yahoo
一名 43 歲男子獨自往屯門九逕山行山，懷疑失足墮崖身亡。警方昨日（16日）接獲家屬報案指事主失聯，遂與消防展開聯合搜救行動，最終在樹幹之間發現死者，相信他意外從懸崖高處墮下。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
日本AEON百貨「因熊出沒，暫停營業」！熊闖入秋田購物中心逾2小時、最終遭捕殺，無人受傷
日本熊患仍然持續，熊出沒地點亦愈來愈猖狂，11月16日就有一隻長約83cm的小熊闖入秋田縣能代市的AEON購物中心，幸好館內客人及工作人員及時疏散，事件中無人受傷，但熊熊最終被麻醉再電擊致死。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
西九龍站旅客過關傳異味 揭鞋藏大麻遭查獲
【on.cc東網專訊】海關總署周一（17日）發布消息稱，西九龍站海關關員近日查獲旅客將大麻藏於鞋內，案件已移交海關緝私部門處理。on.cc 東網 ・ 6 小時前
日媒：日本政府派官員訪華 就高市早苗涉台言論與中方協商
共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。Fortune Insight ・ 7 小時前
史上最長冤獄引發改革呼聲 日本學者支持禁止檢察官上訴
在香港，律政司近年經常在刑事訴訟中敗訴後上訴。在日本，震驚國際的袴田冤獄事件促使社會討論，檢察官應否有權在敗訴後上訴。一項調查發現，所有受訪的日本重審制度研究專家均支持禁止檢察官向法庭提出上訴的權利。日本國會正檢討重審制度，但很多議員反對禁止檢察官上訴。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大埔踏單車漢遭貨車撞倒送院亡
【Now新聞台】大埔安邦路有貨車與單車相撞，踏單車男子被捲入車底，送院後傷重死亡。 涉事單車被移去路邊，尾輪扭曲變形，貨車司機在警車上接受調查。下午一時許，一輛貨車沿大埔安邦路行駛，去到大埔中心對開時撞倒一名踏單車男子，他被捲入車底重傷昏迷，由救護車送去那打素醫院搶救，其後傷重不治，警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
厄瓜多公投否決美軍基地重返 諾波亞施政重挫
（法新社基多16日電） 厄瓜多選民今天公投，依據目前計票結果，顯示選民已明確否決讓美國軍事基地重返厄瓜多，這對親美國總統川普的厄國總統諾波亞（Daniel Noboa）而言，是項重大政治挫折。選民的公投反對，對諾波亞是個嚴重打擊；他一向將打擊猖獗毒梟暴力、與美國總統川普建立同盟，作為施政重點。法新社 ・ 2 小時前
卡尼:美國關稅政策將令加國損失500億加元 若不行動損失更大
加拿大總理卡尼表示,美國關稅措施將令加拿大損失500億加元。卡尼說,美國的關稅政策及所帶來的不確定因素,將令加拿大損失約1.8%的國內生產總值(GDP),相當於500億加元,又形容美國已經改變了,若加拿大不採取行動,損失只會更大。卡尼宣布,加拿大政府將透過改革運作方式、拓展多元化交易伙伴等新計劃,推動經濟增長,並增強加拿大的自主性。 (BC)infocast ・ 1 天前
11,000 噸 航空母艦 將 獲得 升級 以 提升 作戰 效能
一艘重達 11,000 噸的航空母艦即將進行升級，以增強其作戰能力和靈活性。這艘航空母艦的升級計劃旨在提高其防禦系統、指揮控制能力以及整體作戰效能。此次升級將涵蓋多個方面，包括引入更先進的雷達系統、改進的飛行甲板設計以及更高效的噴氣發動機。這些改進不僅能提升航空母艦的作戰範圍，還能加強其在多變戰場環境下的應對能力，特別是在面對潛在的海上威脅時。 升級後的航空母艦將配備最新一代的防空系統，這將顯著...TechRitual ・ 1 天前
少林寺原住持釋永信被捕 涉挪用資金、職務侵佔及非國家工作人員受賄罪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案件，新鄉市人民檢察院日前依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，決定批准逮捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國發布赴日提醒後 日本敦促中方緩和就涉台爭端作出的反應
(新增第11段玉淵譚天文章內容。)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
尖沙咀賓館躁漢箍煲不遂 踢門揑頸掌摑咬前女友
尖沙咀一名中年男子疑箍煲不遂，襲擊前女友被捕。周日（16日）下午3時38分，警方接獲彌敦道83至97號華源大廈一間賓館的職員報案，指一名女同事被其男朋友襲擊，涉案男子亦踢爛賓館一門鎖。警員拘捕一名44歲涉案男子，他涉嫌「襲擊」及「刑事毀壞」；45歲女事主則面、手輕傷，由救護車送往廣華醫院治理。涉事賓館一片凌亂，床單及雜am730 ・ 6 小時前
深水埗菜館店主遇襲 3男女被捕 疑兇逃去
深水埗發生打鬥案。今日(16日)凌晨零時許，在大南街268號一間菜館內，店內多人毆鬥和毀壞物品。據報一名男子衝入店內襲擊陳姓菜館負責人，陳男、其女友及女友兒子其後還擊，施襲男子其後逃去。am730 ・ 1 天前
日本上月88人遭熊襲擊 秋田縣農地發現老婦屍體
日本今年熊害愈嚴重。日本環境省公布，上月共有88人遭熊襲擊，而4至10月共196人遭熊襲擊，創過去5年同期新高。秋田縣是熊害重災區，昨日一頭野熊闖入能代市永旺(Aeon)超市，店員隨即報警，並利用身邊物品堆成障礙阻止牠離開，顧客和職員被疏散後，熊隻在店內逗留約2小時，政府人員到場將牠射殺。此外，昨日下午，秋田縣鹿角市花輪地區一處農地發現一具老婦屍體，由於身上有多處傷痕，疑似遭到熊攻擊致死，警方正在調查。(ST)infocast ・ 4 小時前
15人涉洗黑錢被捕 警方檢獲2000多萬元現金
警方拘捕15人涉嫌「洗黑錢」,其中3男2女已被暫控各一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪,明日上午在九龍城裁判法院提堂;其餘7男3女被捕人正被扣查。警方經調查後在本月13日採取行動,打擊一個洗黑錢集團,突擊搜查馬鞍山、沙田、葵涌及旺角多個單位,拘捕10名本地男子及5名本地女子,年齡介乎27至62歲,涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。行動中,警方檢獲一批名貴手錶、首飾、手袋、銀行文件及約2470萬港元現金,並凍結其中3名被捕人銀行戶口內共約160萬港元懷疑犯罪得益。調查顯示,犯罪集團成立一間表面上合法從事借貸業務的財務公司,背後透過寬鬆的大額借貸,企圖將黑錢洗白。集團頭目涉嫌在2016至今年期間,利用21個親友的個人銀行戶口及3間公司銀行戶口,處理及清洗約11.6億港元懷疑犯罪得益。 (BC)infocast ・ 21 小時前
科技戰再升級？眾院通過限制與陸科研合作法案 美學界憂：「技術鐵幕」提前落下
近日，美國一項名為《SAFE》的法案引發學界震動，恐進一步加劇中美科技戰以及科技研究合作難度，而消息一出也立刻招致近 800 名美國學者聯名抗議，多所頂尖高校及高等教育倡導團體集體發聲，批評這種「一刀切」的過度反應，恐扼殺科學活力，並激化中美關係對立。 《科學》雜誌報導，《SA鉅亨網 ・ 22 小時前
涉挪用資金等罪 少林寺原住持釋永信被批捕
【on.cc東網專訊】內媒周日（16日）報道，嵩山少林寺原住持釋永信（原名劉應成）涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前由新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪on.cc 東網 ・ 1 天前
西九高鐵站69歲內地漢藏鐵蓮花被捕 半個月3宗
警方周日(16日)下午3時許接獲香港西九龍高鐵站保安員報案，指在一名離境男子的斜孭袋內，檢獲一個懷疑鐵蓮花。警員到場經調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕該名姓譚(69歲)內地男子，他現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。 10月31日下午及晚上，上址車站亦先後有一名19歲男子，以及21歲內地男am730 ・ 6 小時前