美軍伊拉克屠殺二十周年 倖存女孩：不明白為何兇手逍遙法外

哈迪塔屠殺事件中遇害的兒童。 （BBC 報道畫面）

2005 年 11 月，美國海軍陸戰隊在伊拉克市鎮 Haditha 殺害了 24 名平民，史稱「哈迪塔屠殺事件」。事隔二十年，其中一個受害家庭的遺孤 Safa Younes 向傳媒憶述當年慘劇。她有八名家人遇害，自己能夠倖存，全因機警扮死。BBC 取得的證人供詞間接證明是誰開槍殺人，然而他們從未被審訊，即使唯一被控的美軍，最終也只是承認疏忽職守，降職減薪了事。

一個美軍被炸死 24 伊拉克平民賠命

美軍在 2003 年攻打伊拉克、推翻獨裁者侯賽因後，持續軍事管轄伊拉克多年。2005 年 11 月 19 日，海軍陸戰隊一支小隊在 Haditha 一條道路駕駛着四輛悍馬戰車（Humvees）時，觸及一個爆炸裝置，一名士兵死亡，二人受傷。

隨後數小時，海軍陸戰隊在 Haditha 大開殺戒。在爆炸地點附近，他們槍殺了五名正在驅車前往巴格達一間學校的男學生，然後進入三個民宅，幾乎見人就殺，年紀最小的受害者僅三歲，最大的有 76 歲。他們事後聲稱是打擊暴徒，事實上死者全為平民。

屠殺事件倖存者 Safa Younes 事發時年僅十三，她有八名家人遇害。 （BBC 報道畫面）

哈迪塔屠殺事件現場遺下的血迹。 （BBC 報道畫面）

受害者中，有一個家庭死了八人，遺下當年 13 歲的 Safa Younes。二十年後，她在發生慘劇的寓所接受 BBC 訪問。事發時，其父親甫開門就被槍殺，家中五名兄弟姊妹和母親、姨母，全被殺光，僅餘她一人倖免。當日海軍陸戰隊殺害的 24 名平民當中，有四人是婦女，六人是兒童。

歷來最長戰爭罪行調查 四軍人控謀殺後全撤控

事後，美國展開歷來最長的戰爭罪行調查，結果無人被問罪。海軍陸戰隊辯稱，他們當時因被炸彈伏擊而作出反應。而 Safa 則指出，美軍入屋時根本沒有指控家人犯了甚麼事，寓所也沒有任何武器。她能奇蹟生還，全因躺在兄弟姊妹身體中扮死，成為全家的唯一生還者。

四名海軍陸戰隊成員曾經被控謀殺，但他們不認罪，結果其中三人獲美國檢察官撤銷檢控，剩下當時最高職級的中士 Frank Wuterich 在 2012 年被審訊。在預審階段，士兵 Mendoza 在沒被檢控下作供，他承認在 Safa 的父親開門時殺害了他，並承認死者當時沒有武器。

屠殺現場遺下大量屍骸，惟最終只有一名海軍陸戰隊員輕判了事。 （BBC 報道畫面）

另一個遇害家庭的生還者，前往家人的墓地憑弔。 （BBC 報道畫面）

事發後翌日被派往 Haditha 調查事件的美國科學鑑證專家 Michael Maloney 指出，從海軍陸戰隊在現場拍攝的照片顯示，慘劇中有兩名海軍陸戰隊員進入 Safa 家中的睡房，槍殺了房中的婦女和兒童。Mendoza 在其證供文本中聲稱，他當時打開睡房門後只見婦女和兒童，就沒有進入房間。但在預審的錄影片段中，他說曾經進入睡房。Maloney 推斷，Mendoza 在預審中的證供相當於承認了一切，除了開槍。

生還者拍片交美軍 從未呈堂

Safa 事後也曾拍下影片，記錄海軍陸戰隊如何打開睡房門，如何投擲一枚沒有爆炸的手榴彈入房間，如何進入房間殺害其家人。影片在 2006 年交給美軍檢察官，但從未在聆訊上呈堂。

另一位海軍陸戰隊成員、准下士 Stephen Tatum 也沒有否認曾參與槍擊，但辯稱只是跟着 Wuterich 進入睡房。Tatum 起初表示不知道睡房內有婦女和兒童，因為視野模糊。但 BBC 取得的另外三份證供顯示，Tatum 承認看到睡房內有兒童正在跪下，還說數目很多，「我受訓時學會向胸部射兩槍、頭部射兩槍，而我照做了」。

Mendoza 先後作出前後矛盾的供詞，但間接證明了有殺害婦孺，不過未被檢控。 （BBC 報道畫面）

Stephen Tatum 表示不想回憶事件，但他作供時承認看到孩子，而且承認開槍。 （BBC 報道畫面）

Tatum 還在 2006 年 4 月一份證供中承認，他開槍時看到孩子，「我知道是個孩子，我向他開槍」。他還能清楚描述那名孩子身穿白色 T 恤，站在床邊，束短髮。Tatum 的律師辯稱，其當事人是在脅迫下錄取口供。結果在 2008 年，針對 Tatum 的起訴撤銷了，而其證供亦從沒有呈堂。

「輕判如超速告票 聆訊沒有真正的結果」

Maloney 認為，從 Mendoza 和 Tatum 的證供推斷，二人就是射殺 Safa 家人的元兇。Mendoza 沒有回應 BBC 的查詢，Tatum 則透過律師表示想忘記事件。

至於唯一被告 Wuterich，一直堅持已記不起在 Safa 家中發生的事，在協商下他僅承認一項無關痛癢的疏忽職守罪，其律師形容懲罰輕如超速告票。根據 CNN 2012 年報道，Wuterich 僅被判降職至士兵職級，及相應減薪。

Wuterich 的律師 Neal Puckett 不諱言，整個調查和檢控過程一團糟，放棄檢控所有證人無疑於放棄討回公道。Wuterich 另一位律師也坦言，哈迪塔事件的聆訊從來不打算讓受害者發聲，生還者覺得聆訊根本沒有真正的結果，沒有人受罰，的確如此。

美國海軍陸戰隊表示不會重啟審訊。至於 33 歲的 Safa，目前仍住在 Haditha，育有三名孩子。她說不明白為何沒有海軍陸戰隊成員需要為其家人的死負責。至今她仍不時記起這場慘劇，猶如昨日的事。對她來說，真正的罪行是，二十年來仍沒有人因屠殺被審訊懲罰。

其中一個被美軍進入屠殺的 Haditha 寓所。 （BBC 報道畫面）