美軍伊拉克屠殺二十周年 倖存女孩：不明白為何兇手逍遙法外

哈迪塔屠殺事件中遇害的兒童。 （BBC 報道畫面）
哈迪塔屠殺事件中遇害的兒童。 （BBC 報道畫面）

2005 年 11 月，美國海軍陸戰隊在伊拉克市鎮 Haditha 殺害了 24 名平民，史稱「哈迪塔屠殺事件」。事隔二十年，其中一個受害家庭的遺孤 Safa Younes 向傳媒憶述當年慘劇。她有八名家人遇害，自己能夠倖存，全因機警扮死。BBC 取得的證人供詞間接證明是誰開槍殺人，然而他們從未被審訊，即使唯一被控的美軍，最終也只是承認疏忽職守，降職減薪了事。

一個美軍被炸死 24 伊拉克平民賠命

美軍在 2003 年攻打伊拉克、推翻獨裁者侯賽因後，持續軍事管轄伊拉克多年。2005 年 11 月 19 日，海軍陸戰隊一支小隊在 Haditha 一條道路駕駛着四輛悍馬戰車（Humvees）時，觸及一個爆炸裝置，一名士兵死亡，二人受傷。

隨後數小時，海軍陸戰隊在 Haditha 大開殺戒。在爆炸地點附近，他們槍殺了五名正在驅車前往巴格達一間學校的男學生，然後進入三個民宅，幾乎見人就殺，年紀最小的受害者僅三歲，最大的有 76 歲。他們事後聲稱是打擊暴徒，事實上死者全為平民。

屠殺事件倖存者 Safa Younes 事發時年僅十三，她有八名家人遇害。 （BBC 報道畫面）
屠殺事件倖存者 Safa Younes 事發時年僅十三，她有八名家人遇害。 （BBC 報道畫面）
哈迪塔屠殺事件現場遺下的血迹。 （BBC 報道畫面）
哈迪塔屠殺事件現場遺下的血迹。 （BBC 報道畫面）

受害者中，有一個家庭死了八人，遺下當年 13 歲的 Safa Younes。二十年後，她在發生慘劇的寓所接受 BBC 訪問。事發時，其父親甫開門就被槍殺，家中五名兄弟姊妹和母親、姨母，全被殺光，僅餘她一人倖免。當日海軍陸戰隊殺害的 24 名平民當中，有四人是婦女，六人是兒童。

歷來最長戰爭罪行調查 四軍人控謀殺後全撤控

事後，美國展開歷來最長的戰爭罪行調查，結果無人被問罪。海軍陸戰隊辯稱，他們當時因被炸彈伏擊而作出反應。而 Safa 則指出，美軍入屋時根本沒有指控家人犯了甚麼事，寓所也沒有任何武器。她能奇蹟生還，全因躺在兄弟姊妹身體中扮死，成為全家的唯一生還者。

四名海軍陸戰隊成員曾經被控謀殺，但他們不認罪，結果其中三人獲美國檢察官撤銷檢控，剩下當時最高職級的中士 Frank Wuterich 在 2012 年被審訊。在預審階段，士兵 Mendoza 在沒被檢控下作供，他承認在 Safa 的父親開門時殺害了他，並承認死者當時沒有武器。

屠殺現場遺下大量屍骸，惟最終只有一名海軍陸戰隊員輕判了事。 （BBC 報道畫面）
屠殺現場遺下大量屍骸，惟最終只有一名海軍陸戰隊員輕判了事。 （BBC 報道畫面）
另一個遇害家庭的生還者，前往家人的墓地憑弔。 （BBC 報道畫面）
另一個遇害家庭的生還者，前往家人的墓地憑弔。 （BBC 報道畫面）

事發後翌日被派往 Haditha 調查事件的美國科學鑑證專家 Michael Maloney 指出，從海軍陸戰隊在現場拍攝的照片顯示，慘劇中有兩名海軍陸戰隊員進入 Safa 家中的睡房，槍殺了房中的婦女和兒童。Mendoza 在其證供文本中聲稱，他當時打開睡房門後只見婦女和兒童，就沒有進入房間。但在預審的錄影片段中，他說曾經進入睡房。Maloney 推斷，Mendoza 在預審中的證供相當於承認了一切，除了開槍。

生還者拍片交美軍 從未呈堂

Safa 事後也曾拍下影片，記錄海軍陸戰隊如何打開睡房門，如何投擲一枚沒有爆炸的手榴彈入房間，如何進入房間殺害其家人。影片在 2006 年交給美軍檢察官，但從未在聆訊上呈堂。

另一位海軍陸戰隊成員、准下士 Stephen Tatum 也沒有否認曾參與槍擊，但辯稱只是跟着 Wuterich 進入睡房。Tatum 起初表示不知道睡房內有婦女和兒童，因為視野模糊。但 BBC 取得的另外三份證供顯示，Tatum 承認看到睡房內有兒童正在跪下，還說數目很多，「我受訓時學會向胸部射兩槍、頭部射兩槍，而我照做了」。

Mendoza 先後作出前後矛盾的供詞，但間接證明了有殺害婦孺，不過未被檢控。 （BBC 報道畫面）
Mendoza 先後作出前後矛盾的供詞，但間接證明了有殺害婦孺，不過未被檢控。 （BBC 報道畫面）
Stephen Tatum 表示不想回憶事件，但他作供時承認看到孩子，而且承認開槍。 （BBC 報道畫面）
Stephen Tatum 表示不想回憶事件，但他作供時承認看到孩子，而且承認開槍。 （BBC 報道畫面）

Tatum 還在 2006 年 4 月一份證供中承認，他開槍時看到孩子，「我知道是個孩子，我向他開槍」。他還能清楚描述那名孩子身穿白色 T 恤，站在床邊，束短髮。Tatum 的律師辯稱，其當事人是在脅迫下錄取口供。結果在 2008 年，針對 Tatum 的起訴撤銷了，而其證供亦從沒有呈堂。

「輕判如超速告票 聆訊沒有真正的結果」

Maloney 認為，從 Mendoza 和 Tatum 的證供推斷，二人就是射殺 Safa 家人的元兇。Mendoza 沒有回應 BBC 的查詢，Tatum 則透過律師表示想忘記事件。

至於唯一被告 Wuterich，一直堅持已記不起在 Safa 家中發生的事，在協商下他僅承認一項無關痛癢的疏忽職守罪，其律師形容懲罰輕如超速告票。根據 CNN 2012 年報道，Wuterich 僅被判降職至士兵職級，及相應減薪。

Wuterich 的律師 Neal Puckett 不諱言，整個調查和檢控過程一團糟，放棄檢控所有證人無疑於放棄討回公道。Wuterich 另一位律師也坦言，哈迪塔事件的聆訊從來不打算讓受害者發聲，生還者覺得聆訊根本沒有真正的結果，沒有人受罰，的確如此。

美國海軍陸戰隊表示不會重啟審訊。至於 33 歲的 Safa，目前仍住在 Haditha，育有三名孩子。她說不明白為何沒有海軍陸戰隊成員需要為其家人的死負責。至今她仍不時記起這場慘劇，猶如昨日的事。對她來說，真正的罪行是，二十年來仍沒有人因屠殺被審訊懲罰。

其中一個被美軍進入屠殺的 Haditha 寓所。 （BBC 報道畫面）
其中一個被美軍進入屠殺的 Haditha 寓所。 （BBC 報道畫面）
Frank Wuterich 在事發數年後曾隨調查人員重返現場，他聲稱忘記了大部分事發經過，但仍能清晰表示自己沒有開槍，還能指出其中一位同袍曾開槍。 （BBC 報道畫面）
Frank Wuterich 在事發數年後曾隨調查人員重返現場，他聲稱忘記了大部分事發經過，但仍能清晰表示自己沒有開槍，還能指出其中一位同袍曾開槍。 （BBC 報道畫面）
