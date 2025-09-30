美軍全球將領罕見齊聚 川普：美國面臨內部戰爭

（法新社維吉尼亞州匡提科30日綜合外電報導）駐紮全球各地的數百名將領今天在美國維吉尼亞州參加罕見集會。總統川普告訴這些將領，美國正面臨一場「來自內部的戰爭」。

法新社及美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普於維吉尼亞州匡提科（Quantico）召開的集會上對美軍將領發表演說。他表示：「我們一同喚醒戰士精神。正是這股精神，打下勝利並建立這個國家。」

川普提及：「在接下來幾年內，我們將一同把我們的軍隊建設得比以往任何時候都還要強大、更堅韌、更迅速、更勇猛、更具戰力。」

廣告 廣告

他也指出，在美國數個城市動用國民兵（National Guard）的取締行動，對在座某些人而言是一項重要工作，這也是一場戰爭，一場來自內部的戰爭。

川普還告訴美軍將領，如果巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）不接受加薩和平協議，將面臨嚴重後果。（編譯：陳正健）