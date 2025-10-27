尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
美軍兩飛機半小時內南海連環墜毀 中方：願從人道主義提供協助 「炫耀武力」引發安全問題｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美軍太平洋艦隊表示，兩架飛機在南海墮海，5 名機組人員全部安全獲救，情況穩定。中方表示，如美方提出， 願基於人道主義提供必要協助。
中方：美頻繁派軍艦軍機 破壞地區和平
中國外交部發言人郭嘉昆今日主持例行記者會時，被記者問及對美軍兩機墜毀南海有何評論。郭表示，中方注意到有關報道，「如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助」。郭強調，美方有關軍機在南海開展軍事演練時墜毀，「美方頻繁派遣軍艦、軍機到南海炫耀武力是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源」。
事發在當地時間昨日（26 日）下午 2 時 45 分，一架從航空母艦尼米茲號起飛的海軍 MH-60R 海鷹直升機，在南海水域執行例行任務時墜毀，3 名機組人員獲救。
30 分鐘後，另一架同樣從尼米茲號起飛的 F/A-18F 大黃蜂戰鬥機，亦在南海水域執行例行任務時墜毀，2 名機組人員彈射逃生，安全獲救。兩宗事故起因仍在調查。
美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，尼米茲號現時處於最後一次部署任務的返航階段，在 10 月 17 日進入南海，準備返回美西岸。尼米茲號及相關的第 17 航母空中戰鬥群，今年 3 月 26 日從西岸出發，整個夏季期間都在中東地區運作，有份參與美國對付也門胡塞武裝組織的行動。
南海局勢升溫 中菲政府船隻中業島附近碰撞
南海局勢最近升溫，本月 12 日中國海警船跟菲律賓公務船在南沙群島鐵線礁附近海域擦撞。中國海警局說，涉事的菲律賓 3002 號和 3003 號公務船未經中國政府允許前往該海域，對方「惡意挑釁」在先，中國海警於是動用水炮維權，強調相關管控措施專業規範，合理合法，中國並對鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯主權，菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，要求菲方立即停止。
菲律賓當局就表示，事發發生的地點鄰近中業島（Thitu Island），由菲方實質控制，當局派出船隻到附近旨在保護菲律賓漁民的正當權益。事件中菲方船隻遭遇輕微結構損毀，菲方強烈譴責中方發射水炮等行為，又強調會繼續在該地區展開行動。
