不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
美軍再打擊毒品恐怖分子 哥倫比亞總統斥侵犯主權
（法新社波哥大18日電） 美國總統川普證實美軍在其針對「毒品恐怖分子」的軍事行動中再次發動襲擊之後，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天指控華盛頓侵犯其國家主權並殺害一名漁民。
川普展開了一場前所未有的軍事行動，他聲稱是為了切斷自拉丁美洲流入美國毒品的來源。
華盛頓方面聲稱這些行動已對毒品走私造成「決定性打擊」，但並未提供證據證明被擊斃的人確實是毒販。迄今已有至少27人被擊斃。
哥倫比亞總統裴卓在社群平台X上表示：「美國政府官員在我們的領海內犯下謀殺罪並侵犯了我們的主權。遇害的漁民卡蘭沙（Alejandro Carranza）與販毒集團毫無關聯，他的日常工作就是捕魚。」
裴卓並附上受害者家屬的影片證詞，家屬指出，卡蘭沙在9月的一次美軍襲擊中被擊斃，當時他正駕著漁船在加勒比海捕魚。
專家指出，即使攻擊目標是經確認的毒販，這類「即決式擊殺」行動在國際法上仍屬非法。
裴卓說：「那艘哥倫比亞漁船當時漂流在海上，並已發出求救訊號。」
他並說：「我們正等待美國政府的解釋。」
川普今天表示，美國在加勒比海對一艘「毒品走私潛艇」發動軍事打擊行動，造成兩人死亡，並將倖存的兩名疑似毒販遣返回各自的原籍國厄瓜多與哥倫比亞。
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我非常榮幸摧毀了一艘極大的運毒潛艇，它正航行在一條眾所周知的毒品走私路線上，目的地是美國。」他並說，該潛艇載有芬太尼（fentanyl）與其他毒品。
他說：「兩名恐怖分子被擊斃。倖存的兩人正被遣返回各自的原籍國，將受到羈押與起訴。」
裴卓證實，那名哥倫比亞籍嫌疑人已被遣返回國，並將依法起訴。
