美軍再襲哥倫比亞反叛組織船 川普宣布將加徵關稅

（法新社華盛頓19日電） 美國今天宣布再次對一艘據稱載運毒品的船隻發動攻擊，這次攻擊疑為哥倫比亞左翼叛亂組織的船隻，此外，美國總統川普還宣布將對哥國加徵關稅。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發布攻擊消息的同時，美國總統川普表示，美方將停止對哥倫比亞的財政援助，並將於明天宣布對哥國加徵關稅。

美國自8月以來在委內瑞拉外海的加勒比海部署戰艦，並已攻擊至少6艘美方聲稱向美國運送毒品的船隻，至今已造成至少27人喪生。

赫格塞斯表示，美軍在本月17日執行的一次行動中攻擊了一艘隸屬哥國「全國解放軍」（ELN）的船隻，造成3名船員喪命。

赫格塞斯指出，這艘船當時在國際水域航行，位於美軍南方司令部（US Southern Command）的管轄範圍內，美軍南方司令部負責監督美軍在拉丁美洲的軍事行動。他並未具體說明事發地點。哥倫比亞同時擁有加勒比海與太平洋海岸線。

在共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）透過推文發布消息後，川普證實美國將於明天宣布對哥倫比亞加徵關稅。

葛蘭姆的貼文寫道：「他（川普）通知我，他將打擊哥倫比亞，不只打擊他們的毒販和交易商，還要打在痛處，也就是錢包上。他將宣布對哥倫比亞這個國家加徵重大關稅。」