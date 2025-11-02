美軍加勒比海再擊沉一艘疑似運毒船 釀3死

Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
（法新社華盛頓1日電） 美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海又擊沉一艘涉嫌載運毒品的船隻，造成3人死亡；這是川普政府近期在國際水域打擊疑似運毒船的最新行動。
美國已向加勒比海部署海軍艦艇，並派遣F-35匿蹤戰機前往波多黎各，作為華府聲稱旨在打擊毒品販運的龐大軍事行動的一環。
過去幾週，美軍在加勒比海和太平洋對多艘疑似運毒船發起超過15次打擊行動，造成至少65人死亡，引發外界批評。
赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台發文說，美軍在加勒比海發起的最新行動，又擊沉了「一艘運毒船」。
他說：「根據我們的情報，這艘船與其它所有船隻一樣…涉及非法毒品販運。」
「當時船上有3名男性『毒品恐怖分子』，此次打擊均在國際水域進行，3名恐怖分子全部喪命。」
美國9月初開始在加勒比海和太平洋打擊運毒船，專家指出，即使被鎖定的船隻確實載有毒販，這些行動仍等同於法外處決。華府至今尚未公開任何證據，證明被轟炸的船隻正在走私毒品或對美國構成威脅。
赫格塞斯說，華府將繼續「追緝並擊斃」涉嫌販運毒品者。（編譯：劉文瑜）
