美軍南海值勤30分鐘連墜2機 5名機組員平安獲救

【彭博】-- 在美國總統唐納德·川普訪問亞洲的當口，一架美國直升機和一架戰鬥機相繼在南海墜毀，兩起事件發生時間相隔45分鐘。美國海軍在X上發帖稱，來自尼米茲號航空母艦的一架海鷹直升機在執行例行任務時，於周日下午2點45分左右墜落。一名海軍官員表示，出於行動安全考慮，不提供有關航母位置的詳細信息。根據跟蹤航母編隊的美國海軍研究學會新聞社，該航母打擊群當時位於南海地區，即將返回美國西海岸。 美國海軍周一表示，然後，在下午3點15分左右，一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機也墜毀。其還稱，事故中的五名人員均安全，調查正在進行中。目前尚不清楚事故發生地點，有關疑似原因的詳細信息也未公佈。中國外交部沒有立即回應置評請求。原文標題US Navy Helicopter, Fighter in Separate South China Sea Crashes\--聯合報導 Alastair Gale.More stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 5 小時前