美軍南海值勤30分鐘連墜2機 5名機組員平安獲救
（法新社華盛頓26日電） 美國海軍太平洋艦隊（US Pacific Fleet）今晚在社群網站發文說，兩架美國海軍軍機分別在南海發生墜毀事故，所幸未傳出有人員喪生。
根據太平洋艦隊貼文所述，第一起事故發生於當地時間26日下午2時45分左右，美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）上一架MH-60R海鷹直升機（MH-60R Sea Hawk helicopter）「在執行例行任務期間墜入南海海域」。
搜救團隊稍後順利救起機上3名機組人員。
約半小時後，尼米茲號上另一架波音F/A-18F超級大黃蜂（Super Hornet）戰機也在執行例行任務時，於下午3時15分墜入南海。
海軍聲明表示，機上2名飛行員在戰機墜毀前成功彈射逃生，已安全獲救。
聲明說：「所有相關人員皆安然無恙，情況穩定。兩起事故原因目前仍在調查中。」
兩起墜機事故發生時，正值美國總統川普展開第2任期以來首次亞洲行，而國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也準備要訪問亞洲多國。（編譯：劉文瑜）
