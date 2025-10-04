美軍在委內瑞拉外海空襲涉嫌運毒船釀4死 川普上傳影片

（法新社華盛頓3日電） 美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，美軍今天在委內瑞拉外海空襲一艘涉嫌運毒的船隻，造成4人喪生。美國總統川普也在自家社群平台上發布相關影片。

赫格塞斯在社群平台X發文宣布這起最新空襲行動。這類攻擊行動至少發生4次，累計至少21人死亡。附上的影片顯示一艘船在海上疾駛，隨後被濃煙與火焰吞噬。

赫格塞斯寫道：「船上4名男性毒品恐怖分子命喪空襲。」他說，這起行動發生「在委內瑞拉外海的國際水域，當時這艘船正將大量毒品運往美國，準備毒害我們的人民」。

他還說：「這類空襲將會持續到針對美國人民的攻擊結束為止！」

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）稱毒販和他們的「致命毒品已化為塵埃」。

川普也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上傳與赫格塞斯所發布相同的影片，寫道「一艘裝載足以奪走2萬5000至5萬人性命的毒品船隻今晨在委內瑞拉外海被擋下，以防進入美國領土」。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）批評美國在區域的行動是「以武裝侵略強行推翻政權，扶植傀儡政府，並圖謀竊取委內瑞拉的石油、天然氣、黃金及所有自然資源」。

馬杜洛在卡拉卡斯（Caracas）一場活動中表示已下令動員後備役和民兵，「必要時將從非武裝戰鬥轉為武裝戰鬥」。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X上寫道：「毒品恐怖分子不在那些船上，事實上毒梟生活在美國、歐洲和杜拜。」

裴卓說：「那艘船上載的是加勒比地區貧困年輕人。」他還說，空襲原本可在海上攔截的船隻「違反普世司法比例原則，因此構成謀殺」。